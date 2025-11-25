Bez Bebek'in makyözü Arzu Yurter sette yaşananları anlattı! 'Yapımcı herkesi işten çıkardı'

Asena Keskinci, eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında çarpıcı iddialarda bulunarak magazin manşetlerini salladı.

Keskinci,Evrim Akın'ın o dönem zorbalıklarına maruz kaldığını iddia ederek sette herkesle tartıştığını ve kendisine çok kötü davrandığını ileri sürmüştü.

Asena Keskinci ayrıca annesi Ayşe Demirci ile babası Güray Keskinci'nin boşanmasında Evrim Akın'ın payı olduğunu dile getirerek; "Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar" demişti.

Asena Keskinci'nin bu iddiaları sonrası Evrim Akın hakkında setin makyözü, yönetmeni ve eski rol arkadaşları tarafından peş peşe iddialar ortaya atıldı.

Bez Bebek'in makyözü Arzu Yurter Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak sette yaşananları anlattı. Yurter; 'Çocuğun saçını çekiyor, yanağını sıkıyor; 'Sevdim, ne yaptım ki?' diyordu. Bunu sürekli yapıyordu ve annesi çocuğun başından hiç ayrılmıyordu. Yapımcımız ise bu şahsın baskılarından dolayı bizi işten çıkardı.' ifadelerini kullandı.