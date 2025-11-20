Bez Bebek'te birlikte oynamışlardı! Asena Keskinci Evrim Akın için açtı ağzını yumdu gözünü! 'Babamla aynı evde...'

2007 - 2010 arasına ekrana gelen fantastik çocuk dizisi 'Bez Bebek'te hayat verdiği 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın paylaştığı bir videoyu görünce kendini tutamadı.

Dizinin çekildiği yıllarda küçük bir çocuk olan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın sette herkesle tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını söyledi.

Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu belirten Asena Keskinci; "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürdü.

Evrim Akın tarafından zorbalandığını dile getiren Asena Keskinci, sigara içip suratına üfleyerek; "Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur" dediğini iddia etti.

Yapım ekibinin Evrim Akın'ın ağır ilaçlar kullandığını ifade edip onu alttan almalarını rica ettiğini söyleyen Asena Keskinci, yaşananların ardından Evrim Akın'ın setten uzaklaştırılarak bir süreliğine oyuncu değişikliği yapıldığını dile getirdi.

'BENİM ÜVEY ANNEM'

Asena Keskinci, annesiyle babasının boşanmasında payı olduğunu dile getirerek bu konuda şunları söyledi; "Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar" dedi.

Evrim Akın'ın Güray Keskinci ile birlikte paylaştığı bu fotoğraf, Asena Keskinci'yi bir hayli kızdırdı.