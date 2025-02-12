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Bir Gece Masalı'nın Ceylan'ı Yüsra Geyik gömleğinin düğmelerini açtı! "Çok güzelsin"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.02.2025 09:31
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Bir Gece Masalı'nın Ceylan'ı Yüsra Geyik pozlarıyla hayranlarını mest etmeye devam ediyor. Diziden sessiz sedasız ayrılan oyuncu gömleğinin düğmelerini açıp fit görünümüyle beğeni topladı.

Bir Gece Masalı'nın Ceylan'ı Yüsra Geyik gömleğinin düğmelerini açtı! "Çok güzelsin"

Yıllarca Zeliha Çoban karakteriyle Arka Sokaklar'da yer alan Yüsra Geyik, 2021 yılında projeye veda etmişti. Yüsra Geyik bu rolüyle hafızalara kazındı.

Son olarak Bir Gece Masalı dizisinde rol alan Yüsra Geyik diziden sessiz sedasız ayrıldı. Ceylan karakterini canlandıran Geyik hem partneri Eren Vurdem’i hem de dizinin resmi sosyal medya hesabını takipten çıkarmasıyla da gündeme geldi.

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Yüsra Geyik son olarak bir çekim anından videosunu yayınladı. Tarzı ve sevimli halleriyle dikkat çeken oyuncu gömleğinin düğmelerini açıp trasparan sütyeniyle pozlar verdi.

Bir Gece Masalı'nda şaşırtan ayrılık! Sessiz sedasız diziden çıktı Bir Gece Masalı'nda şaşırtan ayrılık! Sessiz sedasız diziden çıktı

Oyuncunun bu pozlarına hayranları "Çok çekicisin", "Ne güzelsin" yorumları yağdırdı.

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ÖPÜŞME SAHNELERİNİ ANLATMIŞTI

Yüsra Geyik daha önce katıldığı yayında öpüşme sahneleri hakkında 'Açı ayarlarken durmak daha beteri. O esnada hiçbir şey hissetmiyorsun.' demişti.

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Sunucu, 'Ay bir de ağzı kokuyorsa...' diyerek araya girince, Yüsra Geyik ise 'Onları hissedersin tabii. Ama başka türlü bir şey hiç olamıyor. Önceden özendiğin bir insanla bilmiyorum benim hiç başıma gelmedi. Önceden beğendiğin bir insanla belki o ana kadar gıdıklar ama sonra yine olmazsın." yanıtını vermişti.

Anahtar Kelimeler:
Yüsra Geyik
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