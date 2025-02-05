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Yüsra Geyik, Bir Gece Masalı'ndan ayrıldı mı? Bir Gece Masalı'nda Ceylan öldü mü?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.02.2025 11:00
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Bir Gece Masalı dizisinde Ceylan öldü mü? Yüsra Geyik’in diziden sessiz sedasız ayrıldığı iddiası gündem oldu. Oyuncu ise bir açıklama yapmadı. Sosyal medyada ise bu ani ayrılık eleştirildi.

Yüsra Geyik, Bir Gece Masalı'ndan ayrıldı mı? Bir Gece Masalı'nda Ceylan öldü mü?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı, güçlü rakiplerine rağmen yüksek reytinglerle sezona devam ediyor. Dizinin dikkat çeken oyuncularından Yüsra Geyik son olarak gündeme geldi. Bir Gece Masalı son bölümden sonra Ceylan öldü mü merak edildi.

Yüsra Geyik'in karakteri Ceylan, dün akşam yayınlanan bölümde trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu gelişme, Geyik'in diziye veda ettiği iddialarını güçlendirdi.

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PARTNERİNİ TAKİP ETMEYİ BIRAKTI

Aralık ayında, dizinin oyuncusu Yüsra Geyik’in hem partneri Eren Vurdem’i hem de dizinin resmi sosyal medya hesabını takipten çıkarması, izleyicilerin dikkatini çekmişti. Bu hareket, Geyik’in diziye veda edeceği yönündeki spekülasyonları artırmıştı. Dün akşamki bölümde ise Ceylan karakterinin trajik şekilde trafik kazasında hayatını kaybetmesi ve Selim karakterinin onu sessizce gömmesi, bu iddiaları doğrular nitelikteydi.

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Geyik'in diziden ayrılıp ayrılmadığı ise henüz netlik kazanmış değil. Ancak dün akşamki bölümdeki ölüm sahnesi, oyuncunun diziden sessiz bir şekilde veda ettiği söylentilerini güçlendirdi. Seyirci ise "Bu saçmalık", "Bir anda yok ettiler kadını", "Olmadı bu ölüm" eleştirilerinde bulundu.

Geyik'ten resmi bir açıklama veya paylaşım gelmemesi, bu iddiaları pekiştiren bir başka unsur oldu.

Anahtar Kelimeler:
Yüsra Geyik
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