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Bir Gece Masalı'nın fişi çekildi! Final tarihi kesinleşti

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un üstlendiği Bir Gece Masalı dizisi için karar verildi. Dizinin bu hafta izlenme oranlarının artmasına rağmen final kararı alındı.

Bir Gece Masalı'nın fişi çekildi! Final tarihi kesinleşti
Öznur Yaslı İkier

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı dizisinin izlenme oranlarının artmasına rağmen fenomen dizi için karar verildi.

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran fenomen dizi için final kesinleşti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yönetmen Emre Kabakuşak’ın yönettiği dizi 35. bölümde ekrana veda edecek.

dizi 1

BİR GECE MASALI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Canfeza Asaf'la ilgili öğrendiği gerçeğin altında ezilirken aldığı hamilelik haberiyle tüm dünyası değişir.

Sırtındaki sır yüklerini atan ve Fatma'dan da kurtulan Afet ise evde yeni gelinlere yeniden terör estirmeye başlar. Ancak Mahir, Canfeza'yı ezmeye çalışan Afet'e en şok edici cevabı köşkü Canfeza'ya hediye ederek verir.

DİZİ 2

Canına tak eden Ferman Efsane'ye gizli nikah kıymaya karar verir ve Mahir'in evinde bir bekarlığa veda partisi hazırlar.

Ancak Ferman'ın ayarı kaçırarak eve çağırdığı dansçı kızları Canfeza'ların evde basması ortalığı karıştırır. Ancak bebeğinin heyecanını yaşayan Canfeza'yı şahit olmak zorunda kaldığı sır ölümle burun buruna getirir.

DİZİ 3

BİR GECE MASALI OYUNCU KADROSU:

Burak Deniz (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Caner Şahin (Ozan Erdemir), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Ayşegül Günay (Handan Erdemir)

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Burak Deniz su burcu yazgı coşkun Bir Gece Masalı
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