MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bir iddia da Kobra Murat'tan: Asistanı Güllü'yü döverdi

Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesi sonrası iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Kobra Murat da bağlandığı yayında asistanı işaret ederek yeni iddialarda bulundu.

Bir iddia da Kobra Murat'tan: Asistanı Güllü'yü döverdi
Kubra Akalın

Şarkıcı Güllü, Yalova Çınarcık'taki 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İddialara göre Roman havası oynarken ayağı kayan ve düşen Güllü'nün nasıl öldüğü konusunda soru işaretleri konuşuluyor.

Güllü'nün patronu geçtiğimiz gün katıldığı yayında çeşitli iddialarda bulunmuştu. Gel Konuşalım yayınına katılan Kobra Murat da Güllü'nün asistanına dair çarpıcı iddialarda bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'dan şok iddialar! Kazancına değinip... Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'dan şok iddialar! Kazancına değinip...

Güllü'nün yakın arkadaşı Kobra Murat, Güllü'nün asıl adı Çiğdem ancak kendisine Deniz dedirten asistanı hakkında konuştu.

Bir iddia da Kobra Murat tan: Asistanı Güllü yü döverdi 1

Şarkıcı, Çınarcık'ta da Güllü'nün sahneye çıktığı mekanda da Güllü'nün asistanına 'ağabey' diye hitap edildiğini söyledi. Güllü'yle çok eski arkadaş olduklarını belirten Kobra Murat, Güllü'ye asistanı Deniz/Çiğdem tarafından şiddet uygulandığını öne sürdü.

Bir iddia da Kobra Murat tan: Asistanı Güllü yü döverdi 2

"BENİ DE İTTİ"

Kobra Murat konuşmasında "Bir gün kulise gittim Güllü'ye sarılmak istedim o Deniz denen şahıs beni omuzumdan itti. Güllü'yü de dövüyormuş, Ferdi biliyor. Güllü'yü dövüyormuş kuliste. Kuliste dövmüyor muymuş Güllü'yü? Benim üstüme de yürüdü kafa atacaktı bana neredeyse" dedi.

Kobra Murat cenazede de asistanı görünce korktuğunu ifade ederek "Cenazede gördüm. Asistanıma dedim ki bu dedim kadın bana burada da bir şey yaparsa ben kendimi nasıl tutacağım dedim. Çekine çekine böyle köşede ağlaya ağlaya küçük Emrah gibi ben sadece arkadaşımı görevimi yaptım" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gelin adayı Hanife resmen eridi! "Boşanma yaramış"Gelin adayı Hanife resmen eridi! "Boşanma yaramış"
'Botoks, dolgu yok" dedi! Eski hali hemen gündeme geldi'Botoks, dolgu yok" dedi! Eski hali hemen gündeme geldi

Anahtar Kelimeler:
Kobra Murat Güllü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.