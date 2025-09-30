Bir iddia da Kobra Murat'tan: Asistanı Güllü'yü döverdi

Şarkıcı Güllü, Yalova Çınarcık'taki 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İddialara göre Roman havası oynarken ayağı kayan ve düşen Güllü'nün nasıl öldüğü konusunda soru işaretleri konuşuluyor.

Güllü'nün patronu geçtiğimiz gün katıldığı yayında çeşitli iddialarda bulunmuştu. Gel Konuşalım yayınına katılan Kobra Murat da Güllü'nün asistanına dair çarpıcı iddialarda bulundu.

Güllü'nün yakın arkadaşı Kobra Murat, Güllü'nün asıl adı Çiğdem ancak kendisine Deniz dedirten asistanı hakkında konuştu.

Şarkıcı, Çınarcık'ta da Güllü'nün sahneye çıktığı mekanda da Güllü'nün asistanına 'ağabey' diye hitap edildiğini söyledi. Güllü'yle çok eski arkadaş olduklarını belirten Kobra Murat, Güllü'ye asistanı Deniz/Çiğdem tarafından şiddet uygulandığını öne sürdü.

"BENİ DE İTTİ"

Kobra Murat konuşmasında "Bir gün kulise gittim Güllü'ye sarılmak istedim o Deniz denen şahıs beni omuzumdan itti. Güllü'yü de dövüyormuş, Ferdi biliyor. Güllü'yü dövüyormuş kuliste. Kuliste dövmüyor muymuş Güllü'yü? Benim üstüme de yürüdü kafa atacaktı bana neredeyse" dedi.

Kobra Murat cenazede de asistanı görünce korktuğunu ifade ederek "Cenazede gördüm. Asistanıma dedim ki bu dedim kadın bana burada da bir şey yaparsa ben kendimi nasıl tutacağım dedim. Çekine çekine böyle köşede ağlaya ağlaya küçük Emrah gibi ben sadece arkadaşımı görevimi yaptım" ifadelerini kullandı.