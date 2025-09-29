MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'dan şok iddialar: Kesinlikle öldürüldü...

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, canlı yayına bağlanarak şok iddialarda bulundu. Ferdi Aydın'a göre, Güllü'nün ölümü kaza değil, cinayet. Ferdi Aydın iddialarıyla canlı yayında herkesi şaşkına çevirdi.

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'dan şok iddialar: Kesinlikle öldürüldü...
Kubra Akalın

Güllü, 6. kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybetti. Ortaya çıkan gson görüntü sonrasında ise 'cinayet' iddiaları konuşulmaya başlandı. Ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmedi.

Güllü'nün 1.5 yıldır çalıştığı patronu Ferdi Aydın daha önce bir yayına katılarak "Güllü abla cimri bir kadındı, üzerinde nakit para bile taşımıyordu. Ayda 4 kere bizim mekanımızda sahneye çıkardı" diyerek şunları söyledi:

"İnternetten bile kazancıyla ayda 2-3 milyondan aşağı kazanan bir sanatçı yok. 2 milyonu da boş verin, 1 milyon kazansa; Çınarcık'ta normal bir evde yaşayan kadın. 500 bin lira biriktirse, sene de 6 milyon biriktirir. 30 senede 200 milyon lira, yine serveti olması lazım. Onun için, bir serveti var mıydı araştırılması lazım."

Güllü nün patronu Ferdi Aydın dan şok iddialar: Kesinlikle öldürüldü... 1

"BÜTÜN KEMİKLERİ KIRILIYOR"

Ferdi Aydın son olarak ise Gel Konuşalım programına çıktı. Sunucunun "Sizce öldü mü öldürüldü mü?" sorusu üzerine Aydın şunları söyledi:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güllü nasıl öldü? Emekli Emniyet Müdürü o detaya dikkat çekti: "Şüpheli kısım..." Güllü nasıl öldü? Emekli Emniyet Müdürü o detaya dikkat çekti: "Şüpheli kısım..."

"Kesinlikle öldürüldü. Güllü Hanım'ın belinde platin var. Platin olan hiçbir kadın ayağı kaysa bile camdan dışarı uçarak düşmez. Orada ayrıca Roman havası oynayacak bir pozisyon. Güllü Hanım sahnede bile ayakta duramazdı hep otururdu.

Güllü nün patronu Ferdi Aydın dan şok iddialar: Kesinlikle öldürüldü... 2

Güllü Hanım bir buçukta yere düşüyor. Bütün kemikleri kırılıyor. Paramparça oluyor. Onu gören bir çocuk şu an orada bir esnaf. "İki gündür alkolik oldum" diyor. Ama oğlu gece 3'te oraya geliyor. 6'da elinde metin çıkıp yazı okuyor. Bence burada hep beraber aslında herkesin haberi var bu durumdan."

Ferdi Aydın ayrıca "Güllü Hanım'ın kızı yasaklı madde kullanıyor ve bununla alakalı sabıkaları var. Bundan annesini suçlu tutuyor" iddiasında bulundu. Aydın menajeri de suçlayarak çeşitli iddialarda bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü isimle sürpriz nikah! Gelinlik yerine...Ünlü isimle sürpriz nikah! Gelinlik yerine...
Yeni aşk iddiası! Paylaşım gecikmediYeni aşk iddiası! Paylaşım gecikmedi

Anahtar Kelimeler:
Güllü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.