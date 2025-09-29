Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'dan şok iddialar: Kesinlikle öldürüldü...

Güllü, 6. kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybetti. Ortaya çıkan gson görüntü sonrasında ise 'cinayet' iddiaları konuşulmaya başlandı. Ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmedi.

Güllü'nün 1.5 yıldır çalıştığı patronu Ferdi Aydın daha önce bir yayına katılarak "Güllü abla cimri bir kadındı, üzerinde nakit para bile taşımıyordu. Ayda 4 kere bizim mekanımızda sahneye çıkardı" diyerek şunları söyledi:

"İnternetten bile kazancıyla ayda 2-3 milyondan aşağı kazanan bir sanatçı yok. 2 milyonu da boş verin, 1 milyon kazansa; Çınarcık'ta normal bir evde yaşayan kadın. 500 bin lira biriktirse, sene de 6 milyon biriktirir. 30 senede 200 milyon lira, yine serveti olması lazım. Onun için, bir serveti var mıydı araştırılması lazım."

"BÜTÜN KEMİKLERİ KIRILIYOR"

Ferdi Aydın son olarak ise Gel Konuşalım programına çıktı. Sunucunun "Sizce öldü mü öldürüldü mü?" sorusu üzerine Aydın şunları söyledi:

"Kesinlikle öldürüldü. Güllü Hanım'ın belinde platin var. Platin olan hiçbir kadın ayağı kaysa bile camdan dışarı uçarak düşmez. Orada ayrıca Roman havası oynayacak bir pozisyon. Güllü Hanım sahnede bile ayakta duramazdı hep otururdu.

Güllü Hanım bir buçukta yere düşüyor. Bütün kemikleri kırılıyor. Paramparça oluyor. Onu gören bir çocuk şu an orada bir esnaf. "İki gündür alkolik oldum" diyor. Ama oğlu gece 3'te oraya geliyor. 6'da elinde metin çıkıp yazı okuyor. Bence burada hep beraber aslında herkesin haberi var bu durumdan."

Ferdi Aydın ayrıca "Güllü Hanım'ın kızı yasaklı madde kullanıyor ve bununla alakalı sabıkaları var. Bundan annesini suçlu tutuyor" iddiasında bulundu. Aydın menajeri de suçlayarak çeşitli iddialarda bulundu.