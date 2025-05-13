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Birce Akalay bu yıl da Cannes yolcusu! Kırmızı halıda boy gösterecek

Bu yıl 13 - 24 Mayıs arasında düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'ne ünlü oyuncu Birce Akalay da katılacak.

Birce Akalay bu yıl da Cannes yolcusu! Kırmızı halıda boy gösterecek
Öznur Yaslı İkier

Bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali 13 Mayıs'ta açılış töreniyle başlayacak. Jüri başkanlığını Juliette Binoche'un üstleneceği festivale birbirinden ünlü Hollwyood yıldızları katılacak.

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Birce Akalay, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Cannes Film Festivali'nde boy gösterecek. Akalay 13 Mayıs'ta kırmızı halıda yürüyecek.

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Birce Akalay, 77. kez düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Özgür Masur imzalı elbisesiyle boy göstermişti.

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Geçtiğimiz yıl Meryem Uzerli, Pınar Deniz, Mert Fırat ve birçok isim festivalde şıklığıyla beğeni toplamıştı.

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Birce Akalay
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