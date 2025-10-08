MAGAZİN

'Blok3 ile aşk yaşıyor' denmişti! Güller ve Günahlar'ın yıldızı Cemre Baysel sessizliğini bozdu

Murat Yıldırım ile başrolünü paylaşacağı Güller ve Günahlar dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Cemre Baysel son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi. Ünlü rapçi Blok3 ile aşk yaşadığı iddia edilen Baysel aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu.

Öznur Yaslı İkier

Yeni dizisi Güller ve Günahlar ile izleyicisin karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Cemre Baysel özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

BLOK3 sahne adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın ile aşk yaşadığı iddia edilen Cemre Baysel aşk iddialarına son noktayı koydu. Baysel bir açıklama yaparak, Hakan Aydın ile ilişki yaşamadığını dile getirdi.

"KİMSEYLE BİR İLİŞKİM YOK"

Cemre Baysel'in açıklaması şöyle; "Şimdiye kadar özel hayatımla gündeme gelmeyi, konuşulmayı tercih eden bir oyuncu olmadım. En başta gülüp geçmeyi tercih ettiğim, ciddiye almadığım haberler bugün yalnızca gerçeği yansıtmamakla kalmayıp; aynı zamanda kişilik haklarıma, ailevi değerlerime ve özel hayatıma yönelik açık bir saldırı niteliği taşımaktadır. Her zaman kendi ayaklarım üzerinde durdum. Ailem, 10 yıllık meslek hayatımda ve özel hayatımda daima yanımda olmuş, sadece destek olmuş, asla köstek olmamıştır. Ailemin maddi desteğime ihtiyaçları yoktur. Ben bir evlat olarak yalnızca sorumluluklarımı yerine getirip, ne gerekiyorsa yaptım ve yapmaya devam edeceğim."

Cem Baysel, açıklamasını şu şekilde bitirdi; "Cevap hakkımı kullanıyorken belirtmek isterim ki; ailem beni korumak dışında asla ilişkilerime karışmaz, hele ki söylendiği gibi çirkin sebepler yüzünden hiç olmaz! Ailemin böylesine temelsiz ve çirkin iddialarla birlikte anılması benim için kabul edilemez. Kimseyle bir ilişkim yok, olmadı da. Dolayısıyla söylenenler gibi bir ayrılık da söz konusu değildir. Susmayı tercih ettikçe uzayan ve içinde bulunmaktan büyük rahatsızlık duyduğum bir konu haline geldi. Bu açıklamayı, artık son bulacağını umarak yapıyorum. Teşekkür ederim."

