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Bodrum'daki fahiş fiyatlar ona da soruldu! Gülşen açık açık konuştu! 'Acıyorum'

Sahne kostümleri, cesur kıyafetleri ve iddialı tarzı ile adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Gülşen şimdi de Bodrum'daki fahiş fiyatlar hakkında konuştu. Ünlü isim sözünü hiç sakınmadı.

Bodrum'daki fahiş fiyatlar ona da soruldu! Gülşen açık açık konuştu! 'Acıyorum'
Öznur Yaslı İkier

Her giydiği, her söylediği ve her adımı olay olan ünlü şarkıcı Gülşen son dönemde yine cesur seçimleriyle dikkat çekiyor. Son olarak bir davette görüntülenen ünlü isim yaz aylarında yoğun bir konser maratonuna gireceğini dile getirdi.

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Gülşen, gazetecilerin, "Yazın planlanmış bir tatiliniz var mı?" sorusuna "Arkadaşlar, tabii ki tatilimi Türkiye'de yapacağım. Dünyayı gezmek tabii ki çok güzel ama nereye gidersem gideyim bu ülke kadar keyif aldığım hiçbir yer yok. Tatilde zaten bana aşırı lüks olması iyi gelmiyor. Önemli olan tatil dediğin durumda rahat hissedebilmek. Günlerce aynı kıyafetle, bir şey düşünmeden, istediğim zaman denize girebildiğim bir tatil bana dünyanın en keyifli durumu gibi geliyor" yanıtını verdi.

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"PAHALI HARCAMALARA ACIYORUM"

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; yaz dönemlerinde Bodrum'daki fahiş fiyatlara ilişkin görüşü sorulan Gülşen; "Bu kadar pahalı harcamalara acıyorum. Tabii ki herkes emeğinin hakkını almalı ama artık ben zaten pahalı mı yoksa ucuz mu olayını anlamamaya başladım" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Gülşen
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