Boşanma iddiaları gündemdeydi! Pelin Akil kararı açıkladı: "Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık"

Arka Sıradakiler dizisinde tanışan ve zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

Oyuncu çift, nikah tarihlerinden üç yıl sonra da ikiz kızlarını kucaklarına almıştı. İkili, kızlarına Alin ile Lina adını vermişti. Çift, Sık sık boşanma iddiaları ile gündeme geliyordu.

PELİN AKİL AYRILIĞI DUYURDU

Bir televizyon programına verdiği demeçte ayrılığı açıklayan Akil, "Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık ama onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var ve zaten biz birbirimizi çok seviyoruz ve her zaman bir aradayız. Ama bu başka bir şeye yorulmasın."dedi.