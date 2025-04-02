Boykota destek verince Teşkilat dizisinden çıkarıldı! Sevgilisi Furkan Andıç'tan Aybüke Pusat'a destek paylaşımı!

Özgür Özel'in başlattığı boykot çağrısını sosyal medyada öğrenciler, Ramazan Bayramı sonrası 2 Nisan'da başlatacakları 'ekonomik boykot' kampanyasına destek istedi. Üniversiteliler sosyal medyada yaptıkları çağrıda “Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz” diyerek ve 2 Nisan’da hiçbir şey satın almamayı önermişti. TRT'nin dizisi Teşkilat'ta rol alan Aybüke Pusat da bu boykot çağrısına destek vermişti.

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Zahit Sobacı, Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden boykot çağrısı ile ilgili paylaşımları gerekçesiyle çıkarıldığını duyurdu. Sobacı, 2 Nisan'da X hesabından yazılı açıklama paylaştı. Açıklamada TRT projelerinde yer alan kişilerin "ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın" parçası olamayacağı vurgulandı.

"Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak, TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir" dedi.

SEVGİLİSİNDEN DESTEK GELDİ

Aybüke Pusat'ın diziden çıkartılmasının ardından ünlü isimler tek tek paylaşım yapıp Pusat' destek verdi. Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Furkan Andıç'tan sevgilisini destekleyen paylaşım geldi.

Andıç "Yanındayım gülüm" diyerek sevgilisine destek verdi.