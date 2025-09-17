Bu akşam hangi diziler var? 17 Eylül Çarşamba 2025 televizyondaki diziler

17 Eylül 2025 çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...### TRT1 ###

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:00

Cennetin Çocukları

İskender, özünde iyi bir çocuk olsa da sokaklarda, yetimhanelerde, hapishanelerde büyür. Hep bileğinin gücüyle ayakta kalır, karşısına çıkan her engelle savaşır. Ancak yolu bir gün Arafköy'e düşer ve asıl gerçeğin duvarların ardında olduğunu fark eder. Ege'nin sımsıcak kıyılarında, cennetten bir parça gibi duran bu kasabada İskender, geçmişin izlerini sırtında taşır. Kâmil olma yolunda sınanırken, aradığı sevgiyi ve özlemi burada bulur. Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve herkese el uzatan Doktor Gönül onun hayatına dokunur.

22:00 - 00:00

Ajax - Inter

Ajax ile Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Eşref Rüya

Eşref, hapishanede kurduğu hükmüyle düşmanlarına gözdağı vermeye devam eder, dışarıda ise Nisan şöhret basamaklarını hızla tırmanır. Kadir, güç hırsıyla Yetimler'i ilkelerinden saptıracak hamleler planlarken, yeni kuracağı ortaklık onu beklemediği bir durumun ortasında bırakır. Geçmişin karanlıklarından çıkan gizemli bir isim, Nisan ile Eşref'in hayatlarını sarsacak savaşın fitilini ateşleyince ikilinin aşkları bu zamana kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya kalır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:00

Kıskanmak

Seniha, bırakmak zorunda kaldığı hukuk fakültesine dönmek için annesiyle bir anlaşma yapar. Abisi Halit evlenirse, babasından kalan evde kendi hayatını kuracaktır. Yıllar sonra gittiği bu evde, sürpriz bir şekilde Nüzhet'le tanışır. Bu genç müzisyenin yeteneği, sadece onu değil, tüm kadınları büyüleyecektir. Halit'in Nalan yerine Mükerrem'le evlenmesi herkesi şoke ederken, Seniha ailesinden aldığı darbeyle sarsılır. Nüzhet ve Mükerrem arasındaki sır ise herkesin kaderini kökten değiştirecektir.

SHOW TV

20:00 - 22:45

Veliaht

Otogardaki eski gücünü kaybetmeye başlayan ve oğlu yerine geçecek bir veliaht arayan Zülfükar Karslı'nın yolu babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur ile kesişir. Bu karşılaşma başta Zülfikar Karslı'nın oğlu Zafer, kızları Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Otogara Zafer Karslı olarak adım atan Timur, Zafer'in karısı Reyhan ile de karı koca rolü yapmak zorundadır. Ancak oyun zamanla gerçeğe dönüşecek, Karslı Konağı'ndaki iki tutsak Timur ve Reyhan yalanlarla örülü bu dünyada aşkları için savaşmak zorunda kalacaklar.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 01:00

Sahipsizler

Cevdet'in vasiyetiyle mahallede dengeler altüst olur. Bu vasiyet Azize ve kardeşlerine ilk kez bir yuva kazandırırken, Kılıç ailesinde yer yerinden oynar. Azize, kalacak yerleri olduğu için sevinirken, Devran gururu yüzünden evde kalmak istemez. Cemo, evdeki kalabalıktan kaçarak kendini kömürlüğe kapatır; Zeliha yaşadıklarının izini silemez ve teselliyi camide tanıştığı bir kadında bulur. Yusuf ise Firuze'nin yanında işe başlarken Bahar'la olan sınavından habersizdir.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:45

Gözleri KaraDeniz

Azil ve Güneş'in beraber atıldığı macera, başta Nermin ve Mehmet olmak üzere evdekilerin dikkatini çeker. Mehmet'in, Havva ve Hidayet baskısından kurtulmak için kurduğu oyun, Maçari adının saygınlığını bir kez daha tehlikeye atacaktır. Kendini bir anda Maçari'lerin karanlık işlerinin ortasında bulan Azil, Osman'ı içeride bir köstebek olduğu konusunda uyarır. İyice köşeye sıkışan Mehmet'in açığa çıkması an meselesidir. Güneş, hiç istemediği hâlde adım adım Mehmet'le evliliğe doğru ilerlemektedir. Azil'le bir gelecek ihtimalinin güzelliklerine tutunurken, kalbinin sesi ve görünmez zincirleri arasında doğru kararı vermek zorundadır.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.