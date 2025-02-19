Bu akşam hangi diziler var? 19 Şubat 2025 Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı bilgisi

Çarşamba akşamları televizyonda hangi dizi, film ve yarışmaların olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Kanal D'de Annem Ankara, Now Tv'de Leyla ve Show Tv'de Sandık Kokusu yapımları ekrana gelecek. İşte tüm kanalların güncel yayın akışı rehberi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Atv'de saat 20:00'da Kuruluş Osman dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Kanal D'de Annem Ankara dizisinin yeni bölümü ekrana gelecek.

Star Tv'de saat 20:00'da Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Show Tv'de Sandık Kokusu dizisi saat 20:00'da yeni bölümüyle ekranda olacak.

Now Tv'de ise saat 20:00'da Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

19 ŞUBAT 2025 GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI:

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Başka Bir Gün

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Zembilli

03:00 Başka Bir Gün

05:40 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo - Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem Ankara

00:15 Yerli Dizi/Sinema

02:45 Siyah Beyaz Aşk

05:00 Kuzey Güney

STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Siyah Kalp

02:45 Bahar

04:45 Kızılcık Şerbeti

NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

07.30 İLK BAKIŞ

08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT

10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN

12.30 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

13.30 EN HAMARAT BENIM

16.30 FATIH ÜREK ILE GELIN GÖRÜMCE

19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER

20.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

00.00 HUDUTSUZ SEVDA

02.30 HER YERDE SEN

04.30 MEMET ÖZER ILE MUTFAKTA

05.45 YAZ ŞARKISI

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

05:30 Dizi