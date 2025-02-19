Bu akşam hangi diziler var? 19 Şubat 2025 Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı bilgisi

Çarşamba akşamları televizyonda hangi dizi, film ve yarışmaların olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Kanal D'de Annem Ankara, Now Tv'de Leyla ve Show Tv'de Sandık Kokusu yapımları ekrana gelecek. İşte tüm kanalların güncel yayın akışı rehberi...
Bu akşam Atv'de saat 20:00'da Kuruluş Osman dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Kanal D'de Annem Ankara dizisinin yeni bölümü ekrana gelecek.
Star Tv'de saat 20:00'da Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Show Tv'de Sandık Kokusu dizisi saat 20:00'da yeni bölümüyle ekranda olacak.
Now Tv'de ise saat 20:00'da Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Başka Bir Gün
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Zembilli
03:00 Başka Bir Gün
05:40 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara
00:15 Yerli Dizi/Sinema
02:45 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Kuzey Güney
STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Siyah Kalp
02:45 Bahar
04:45 Kızılcık Şerbeti
NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
07.30 İLK BAKIŞ
08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT
10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN
12.30 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
13.30 EN HAMARAT BENIM
16.30 FATIH ÜREK ILE GELIN GÖRÜMCE
19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
20.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
00.00 HUDUTSUZ SEVDA
02.30 HER YERDE SEN
04.30 MEMET ÖZER ILE MUTFAKTA
05.45 YAZ ŞARKISI
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
05:30 Dizi
Okuyucu Yorumları 0 yorum