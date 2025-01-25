Bu akşam hangi diziler var? 25 Ocak 2025 Cumartesi güncel Tv yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Cumartesi akşamı evinde dizi keyfi yapmak isteyenler için yine birbirinden keyifli yapımlar ekrandaki yerini alacak. İşte 25 Ocak 2025 Cumartesi güncel Tv yayın akışı bilgisi...
Atv ekranlarında bu akşam saat 20:00'da Can Borcu dizisi ekranda olacak.
Kanal D ekranlarında ise saat 20:00'da Uzak Şehir tekrar bölümü yayınlanacak.
Star Tv'de yabancı film Baskın saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.
Show Tv ekranlarında ise saat 20:00'da Demir Maske filmi ekranda olacak.
Now Tv ekranlarında ise saat 20:00'da Şakir Paşa Ailesi: Muciziler ve Skandallar Kolaj bölümü ekranda olacak.
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Zembilli
13.00 Can Borcu
16.00 Bir Gece Masalı
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Can Borcu
00:20 Zembilli
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yerli Dizi
16:00 Yerli Dizi
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Uzak Şehir
02:00 Siyah Beyaz Aşk
04:00 Müzik Arası
04:45 Kuzey Güney
STAR TV YAYIN AKIŞI
08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09.00 Sen Ağlama İstanbul
11.00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12.00 Ayrıcalıklı Rotalar
12.45 Sahipsizler
14.45 Yalı Çapkını
16.00 Sen Ağlama İstanbul
19.00 Star Haber
20.00 Baskın
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Show Ana Haber
20:00 Demir Maske
22:30 Katil Avcısı
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:30 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
16:45 Şakir Paşa Ailesi
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi
22:30 Hudutsuz Sevda
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