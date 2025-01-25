Bu akşam hangi diziler var? 25 Ocak 2025 Cumartesi güncel Tv yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Cumartesi akşamı evinde dizi keyfi yapmak isteyenler için yine birbirinden keyifli yapımlar ekrandaki yerini alacak. İşte 25 Ocak 2025 Cumartesi güncel Tv yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Atv ekranlarında bu akşam saat 20:00'da Can Borcu dizisi ekranda olacak.

Kanal D ekranlarında ise saat 20:00'da Uzak Şehir tekrar bölümü yayınlanacak.

Star Tv'de yabancı film Baskın saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

Show Tv ekranlarında ise saat 20:00'da Demir Maske filmi ekranda olacak.

Now Tv ekranlarında ise saat 20:00'da Şakir Paşa Ailesi: Muciziler ve Skandallar Kolaj bölümü ekranda olacak.

ATV YAYIN AKIŞI



07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Zembilli

13.00 Can Borcu

16.00 Bir Gece Masalı

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Can Borcu

00:20 Zembilli

KANAL D YAYIN AKIŞI



07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yerli Dizi

16:00 Yerli Dizi

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Uzak Şehir

02:00 Siyah Beyaz Aşk

04:00 Müzik Arası

04:45 Kuzey Güney

STAR TV YAYIN AKIŞI



08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09.00 Sen Ağlama İstanbul

11.00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12.00 Ayrıcalıklı Rotalar

12.45 Sahipsizler

14.45 Yalı Çapkını

16.00 Sen Ağlama İstanbul

19.00 Star Haber

20.00 Baskın

SHOW TV YAYIN AKIŞI



08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Show Ana Haber

20:00 Demir Maske

22:30 Katil Avcısı

NOW YAYIN AKIŞI



07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

16:45 Şakir Paşa Ailesi

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi

22:30 Hudutsuz Sevda