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Bu akşam hangi diziler var? 26 Nisan Cumartesi 2025 televizyondaki diziler

26 Nisan cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve yarışma programlarının yayınlanacağı merak ediliyor. Televizyon takipçileri hangi kanalda hangi yapımın olduğunu araştırıyorlar. Bizde sizler için Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 kanallarının yayın akışını derledik. İşte tüm merak edilenler...

Bu akşam hangi diziler var? 26 Nisan Cumartesi 2025 televizyondaki diziler
Öznur Yaslı İkier

26 Nisan cumartesi günü televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte güncel Tv rehberi...

TRT1

19:00 - 20:00
Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15
Gönül Dağı
Amcaoğulları, heyetten gelen raporla Süleyman'ın bütün yetkilerinin elinden alındığını öğrenir. Süleyman'a yardım etmek için dava açmaya karar verirler. Mahkeme nasıl sonuçlanacaktır? Selma'nın göz kararmaları gittikçe artmaya başlar. Doktordan gelen haberle Selma yıkılır. Ailece gittikleri piknik sırasında neler yaşanacaktır? Erkan ve Filiz balayından döner. Adile ve Kiraz arasında tatlı bir rekabet başlar. İkilin arasında neler yaşanacaktır?

KANAL D

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber
Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:30
Geçmişi Olmayan Adam
Adam yavaş yavaş kendine gelmeye başladığında ise geçmişine dair hiçbir şey hatırlamadığı anlaşılır.

NOW

19:00 - 20:00
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:00
Mutluyuz
Yakın arkadaş olan Ferhat ve Aslı, sevgilileri tarafından talihsiz bir şekilde terk edildikten sonra beraber olmaları gerektiğini anlarlar. Evliliklerinin üçüncü yılında ise ilişkileri adına işler artık yolunda gitmemektedir. Ferhat, Aslı'ya tatile çıktıklarını söyleyerek, ilişkilerine iyi gelmesi umuduyla Aslı'yı çift terapisi yapılan bir otele götürür. Aslı ile Ferhat'ın başka çiftler ile katıldıkları bu terapi, komik ve eğlenceli bir maceraya dönüşecektir.

22:00 - 00:30
Hareket Sekiz
Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor madenini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye’den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşen üç polisin komik ve aksiyon dolu anları seyirciye keyifli dakikalar yaşatacak.

SHOW TV

20:00 - 23:45
Güldür Güldür Show
Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00
Star Haber
Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:45
Kral Kaybederse
Çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan'ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, aradığı iş fırsatını Kenan'ın mekânında bulur. Hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan'la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

ATV

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20
Can Borcu
Handan ve Mehmet'in ilişkisi en saf haliyle sürmektedir. Çocuklarına yakalanmaktan son anda kurtulduklarını düşünürler; ancak Rüzgar, onları görmüştür. Bu defa sessizce hareket eden Rüzgar'ın niyeti açıktır: onları ayırmak... Üstelik bu ilişkiye karşı çıkanlara Doğa da katılır. Aralarındaki gerilim, çocuklar arasında büyük bir kavgaya yol açar. Handan ve Mehmet'i yeniden zorlu bir sınav beklemektedir. Doğa, Defne ve Rüzgar arasındaki gerilim giderek büyür ve sonunda herkesi içine çeken bir krize dönüşür. Ateş'in de dahil olmasıyla ortalık karışır. Kaosun sonunda ise Doğa, herkesi şoke eden bir hamle yapar.

TV8

20:00 - 00:15
O Ses Türkiye
Gökhan Özoğuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda yer aldığı O Ses Türkiye'de jüriler en iyi sesleri seçmek için kıyasıya yarışıyor.

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