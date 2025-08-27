Bu akşam hangi diziler var? 27 Ağustos Çarşamba 2025 televizyondaki diziler

27 Ağustos 2025 çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:00

Maç Özel

Şampiyonlar Ligi Play Off Karşılaşması değerlendiriliyor.

22:00 - 00:15

Benfica - Fenerbahçe

Benfica ile Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play off maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:45

Avengers: Endgame

‘Avengers Infinity War’un ardından Thanos'un Sonsuzluk Eldiveni'ni ele geçirmesi ve kendi dengesini kurması yüzünden pek çok süper kahraman küle dönüşmüştür. Ancak Kuantum Bölgesi'nden çıkmanın bir yolunu bularak Avengers ekibinin kalan üyelerine giden Ant-Man, yeni bir umut ışığı olacaktır. Daha önce var olduğunu bilmedikleri bölgeler, kahramanlar ve evrenlerin varlığını öğrenen ekip, Thanos'un kurduğu bu çarpık dengeyi değiştirmek ve kendilerinden alınanı geri getirmek için hayatlarının en büyük mücadelesine girişeceklerdir. Hepsi kişisel olarak önem verdikleri şeyleri kaybetmiş olan kahramanlarımız için intikam vakti gelmiştir.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:15

Üçlü Pürüz

Ailelerinden gizli bir şekilde evlenen Fatih ve Eda, bankacı olan arkadaşları Serhat'tan sahte nikah memuru olmasını ve Adana'ya gelerek ailelerinin karşısında nikahlarını kıymasını ister. Adana yolculuğunda Serhat'a nikah şahidi olmaları için ortak arkadaşları Haktan ve Utku'da eşlik eder. Ancak yolculukları sırasında arabaları çalınır. Üç arkadaşın yaşayacağı talihsizlikler bununla sınırlı kalmayacak, düğüne yetişmeye çalışırken kendilerini geri dönüşü olmayan bir maceranın içinde bulacaklardır!

SHOW TV

20:00 - 22:30

Lohusa

Lohusa depresyonuna girmeyeceğine emin olan Burcu, hiç beklemediği bir ruh haline bürünür. Burcu'nun doğumun ardından bebeğiyle tek başına ilgilenmesi, uykusuzluk, hormonlarının değişmesi onun bambaşka gerçeklerle yüzleşmesine ve kendisini birbirinden komik olayların içerisinde bulmasına neden olur. Bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışan Burcu, lohusa döneminin üstesinden gelmeyi başarabilecek midir?

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili

Serinin üçüncü devam halkası… Mavis, lüks bir canavar gemisinde bir aile yolculuğu ayarlayarak Dracula'ya sürpriz yapar. Dracula'nın arkadaşları da bu geziye katılır. Eğlenceli bir şekilde devam eden tatil, Dracula'nın geminin ilgi çekici ancak tehlikeli kaptanına aşık olmasıyla birlikte farklı bir hal alır.

22:00 - 00:45

Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili

Serinin üçüncü devam halkası… Mavis, lüks bir canavar gemisinde bir aile yolculuğu ayarlayarak Dracula'ya sürpriz yapar. Dracula'nın arkadaşları da bu geziye katılır. Eğlenceli bir şekilde devam eden tatil, Dracula'nın geminin ilgi çekici ancak tehlikeli kaptanına aşık olmasıyla birlikte farklı bir hal alır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:35

Macera Ormanı

Lily, Londra'dan Amazon ormanlarına seyahat edecektir ve bunun için Frank'in teknesi La Quila'yı kiralamaktan ve Frank'in pek de güvenilir gözükmeyen hizmetlerinden yararlanmaktan başka çaresi yoktur. Genç kadın, tıbbın geleceğini değiştirme potansiyeline sahip, eşsiz iyileştirme özelliği olan kadim ağacı bulmaya kararlıdır. Bu destansı maceraya birlikte atılan beklenmedik ikili, yağmur ormanlarının aldatıcı güzelliğinde gizlenen sayısız tehlike ve doğaüstü güçle karşı karşıya kalacaktır. Ancak kayıp ağacın sırları açığa çıktıkça, Lily ve Frank için riskler daha da yükselecek hem onların hem de insanlığın kaderi tehlikeye girecektir.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.