Bu akşam hangi diziler var? 3 Haziran Salı 2025 televizyondaki diziler

3 Haziran 2025 Salı günü televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte güncel Tv rehberi...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:15

Mehmed: Fetihler Sultanı

Çandarlı, tek başına hareket etmekten dolayı Sultan Mehmed tarafından saraya çekilir. Ancak yolun sonuna doğru ilerlediğini anlamaz. Zağanos'un hedef tahtasına oturması ve sonunu hazırlayan gelişmelerin başlaması tam da bu olay minvalinde gelişir. Notaras'ı yakalayan Zağanos, kurduğu oyunla Çandarlı'yı ağına düşürmeye çalışır. Ancak bu da yetmez, Mehmed'in bizzat her şeye şahit olmasını ister. Zağanos bunu başarabilecek mi, yoksa sonuçsuz mu kalacak?

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Arka Sokaklar

19 yaşındaki Mehmet garsonluk yaptığı kafede bir silahlı saldırı sonucu yara alır ve tekerlekli sandalyeye mahkum kalır. Saldırının faili Burak, ailesine güvenip bu işten ceza almadan kurtulacağını sanmaktadır. Dosyaya çalışan ekibimiz Burak'ın abisinin hedefi olurlar. Mesut, Cevher'le ilgili kâbuslar görmeye devam eder. Selin'in telefonuna gelen bir mesaj ise her şeyin akışını değiştirir: 'Ayşecan yaşıyor!'

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:15

Altına Hücum

Mahmut ve Osman köy köy dolaşıp köye baz istasyonu kurma bahanesi ile köyün zengin ailelerin kızlarını evlenme vaadi ile kandırır ve altınları çalıp ortadan kaybolurlar. Bu seferki planlarını da devreye sokarken işler istedikleri gibi gitmez. Mahmut, köyün güzel kızı Sonay’ın babasının çok altını olduğunu duymuş hedefini buna göre belirlemiştir. Ama Sonay Osman’ın dikkatsizliği sayesinde Mahmut’un ne yapmak istediğini anlar ve ona oyun oynar. Mahmut’u altın peşine sağa sola koşturur sonunda da yakalatır.

SHOW TV

20:00 - 21:45

Korkusuz Korkak

Mülayim, hayatı başarısızlıklarla dolu bir odacıdır. Bütün hayatı gittiği hastanede raporlarının karışması ve çok yakında öleceği haberini almasıyla değişir. Aynı anda milli piyangodan da büyük ikramiyeyi kazanan Mülayim bundan sonra korkusuzluğuyla bambaşka bir insan olur ve etrafa nam salar. Ancak hemen sonra öğrenir ki hasta değil aksine çok sağlıklıdır. Fakat geri dönülmez bir yola girmiştir artık...

21:45 - 00:30

Eşkıya

Otuz beş yıl önce bir grup eşkiya, Cudi dağlarında jandarma tarafından yakalanır. Baran dışında, bu eşkiyaların hepsi ya hastalıktan ya da hesaplaşmalardan ötürü hayatını kaybeder. Yıllar sonra hapishaneden çıkan Baran köyüne döner. Doğduğu topraklar baraj suları altında kalmıştır. Geçmişin izlerini sürmeye başlayan Baran, yıllardır bilmediği bir gerçeği öğrenir. Hapse düşmesine en yakın arkadaşı Berfo'nun ihaneti neden olmuştur. Arkadaşı, Baran’nın çocukluk aşkı Keje’yi de alarak İstanbul’a kaçmıştır. Eşkiya, İstanbul'a gidip onu bulmaya karar verir. İstanbul'a giderken trende, Beyoğlu’nun arka sokaklarında büyümüş, pavyon, kumarhane ve uyuşturucu dünyasını yakından tanıyan Cumali adlı bir gençle tanışır. Cumali sayesinde, Tarlabaşı'nda bir otele yerleşen Baran, Berfo'nun izini sürmeye başlar. Ancak bu esnada Cumali’nin karıştığı karanlık dünyanın da ortasına düşmüştür.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Kral Kaybederse

Kenan Baran, geçmişin izleriyle yavaş yavaş yüzleşmeye başlarken; Handan ise büyük bir umutla yeniden yaptığı evliliğin tadını çıkarmaya çalışır. Ancak bu durum uzun sürmez. Kenan'ın onu bir kez daha aldattığı ihtimaliyle çok geçmeden yüzleşen Handan'ın dünyası başına yıkılır. Öte yandan, Kenan'ın bir kasırga gibi geçip darmadağın ettiği hayatını yeniden kurmaya çalışan Özlem, şehirden ayrılmadan önce içindekileri Kenan'a dökme fırsatı bulur.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Bir Gece Masalı

Dedesiyle ilgili öğrendiği gerçeklerle Mahir; bağlantılı tüm adamları yakalatır ve Ankara'ya davet edilir. Evde ise buruk bir bayram telaşı vardır. Başlarına gelen her şeye rağmen bebeklerinin heyecanını yaşayan Canfeza ve Mahir, Mahir'in gördüğü rüyada babasının ona bebeğin kız mı erkek mi olacağının müjdesini vermesi ile yepyeni umutlarla dolar. Onlar birbirine ve bebeklerine tutunarak yola devam ederken Kurban Bayramı, Yılmaz'ları ve Kilimci'leri aynı sofrada bir araya getirir. Ancak babasının ihaneti ile sarsılan Ozan'ın durmaya niyeti yoktur. Korkunç bir tuzak kurar ve Mahir'i Canfeza'nın canıyla ya da Kürşat'ı öldürmekle karşı karşıya bırakır.

TV8

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Büyük mücadelenin yaşandığı Survivor 2025'te All Star ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geliyor. Kendilerine verilen sınırlı erzak ile ayakta kalmaya çalışan yarışmacılar büyük ödüller için mücadele ediyor. All Star takımında yarışacak isimler; Adem Kılıççı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Serenay Aktaş, Yağmur Banda, Zeynep Alkan. Gönüllüler takımında yarışacak isimler ise; Adilhan Numan, Batuhan Gökgöz, Kaan Kazgan, Mevlüt Koçak, Dilşah Kurt, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni.