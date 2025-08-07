MAGAZİN

Buket Aydın dolandırıcıların hedefi oldu! 'T.C kimlik numaramı verdiler'

Son dönemde yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan ünlü spiker Buket Aydın bu defa dolandırıcıların hedefi olduğunu açıkladı. Ünlü isim dolandırıcıların T.C kimlik numarasını dahi bildiklerini söyledi.

Öznur Yaslı İkier

Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan spiker Buket Aydın son dönemde özel hayatı kadar yorumlarıyla da gündemde.

Her açıklaması adeta olay olan ünlü spiker şimdi de dolandırıcıların hedefi olduğunu açıkladı. Buket Aydın Instagram hesabından çektiği videoda; ''Beni Türk Telekom'dan aradıklarını söylediler.

Taahhüdümün bittiğini söylediler. Dijitürk ile ortak bir kampanyamız var. Bu kampanya katılırsanız şu kadar faturanız olur dediler. Bu esnada ben kendilerine inanmadığımı söyledim. Bana T.C kimlik numaramı verdiler. Orada bir inanır gibi oldum.'' ifadelerini kullandı.

Buket Aydın takipçilerini dolandırıcılara karşı dikkatli olması konusunda uyardı.

