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Bülent Şakrak, Gönül Dağı'nda! TRT 1'in Sevilen Dizisine Sürpriz Transfer

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu Bülent Şakrak, dizide Erdal Özyağcılar'ın hayat verdiği Süleyman Kaya'nın oğlu Taylan karakterine hayat verecek. Dizi, Ağustos ayının ikinci haftasında sete çıkacak ve Eylül ayında 183. bölümüyle ekranlara dönecek.

Öznur Yaslı İkier

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezon hazırlıklarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Anadolu'nun sıcak ve samimi hikayesini ekrana taşıyan dizi, yeni sezonda da izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Dizinin kadrosuna katılan son isim ise başarılı oyuncu Bülent Şakrak oldu. Şakrak, Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı Süleyman Kaya karakterinin oğlu Taylan'ı oynayacak.

Gönül Dağı'nın yeni sezonunda Süleyman Kaya'nın üç çocuğu hikayeye dahil olacak. Taylan, Çetin ve Leyla karakterleri, diziye yeni bir soluk getirecek. Bülent Şakrak'ın canlandıracağı Taylan karakteri, Kaya ailesinin büyük oğlu olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Karakterin dizide nasıl bir rol üstleneceği ve hikayeye nasıl bir yön vereceği ise merak konusu.

Bülent Şakrak, Gönül Dağı nda! TRT 1 in Sevilen Dizisine Sürpriz Transfer 1

Dizinin yapım ekibi, yeni sezon için titizlikle çalışıyor. Yönetmen koltuğunda Aslı Kahraman'ın oturduğu Gönül Dağı, Ağustos ayının ikinci haftasında sete çıkacak. 183. bölümüyle Eylül ayında ekranlara dönmesi beklenen dizi, yeni sezonda da sürprizlerle dolu olacak. Ayrıca, dizide Taner'in (Berk Atan) kuzeni Kadir karakteri de hikayeye dahil olacak, böylece diziye yeni bir dinamik katılması bekleniyor.

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Bülent Şakrak gönül dağı
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