Burak Özçivit'e sarılmayan isim gündemde! Herkes İbrahim Kutluay sanmıştı...

Kuruluş Osman dizisinin başrolü olan Burak Özçivit hem özel hayatı hem lüks yaşantısı hem de zaman zaman yurt dışı ziyaretleriyle gündeme geliyor. Oyuncu bu sefer bambaşka bir konuyla dikkat çekti.

Kısa süre önce Burak Özçivit'in bir videosu sosyal medya gündeminde yer aldı. Videoda herkese sarılırken Özçivit'e sarılmayan kişi dikkat çekti.

Herke bu kişinin İbrahim Kutluay olduğunu sandı ve ikilinin arasında gerilimden bahsedildi. Ancak gerçek başka çıktı.

Videoda yüzü gözükmeyen kişinin bir oyuncu olduğu ortaya çıktı. Gazetemagazin'in haberine göre görüntülerdeki kişinin Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan ve Savcı karakterine hayat veren Kerem Bekişoğlu olduğu öğrenildi.

Bir döneme damga vuran Diriliş: Ertuğrul dizisi, 2019 yılında yayınlanan 150. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etmişti.