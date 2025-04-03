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Buse Varol annesini paylaştı! Alişan'ın kayınvalidesini görenler çok şaşırdı

Ünlü şarkıcı Alişan’ın eşi, Buse Varol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Her adımı olay olan ünlü isim bu defa annesi Birsen Özgan'ı paylaştı. Buse Varol'un annesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Buse Varol annesini paylaştı! Alişan'ın kayınvalidesini görenler çok şaşırdı
Öznur Yaslı İkier

'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturmuştu.

2019'da oğulları Burak'a kavuşan ikili, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Buse Varol bu defa yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

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YORUM YAĞDI

Annesi Birsen Özgan'ı paylaşan Buse Varol'un bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Varol'un annesine 'Ne kadar genç', 'Genetiği güzelmiş', 'Abla kardeş gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Alişan, geçtiğimiz aylarda doğum gününü kutladığı kayınvalidesi ile pozuna, "En güzel, en pozitif kayınvalide bende." notunu düşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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