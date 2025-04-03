Buse Varol annesini paylaştı! Alişan'ın kayınvalidesini görenler çok şaşırdı

'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturmuştu.

2019'da oğulları Burak'a kavuşan ikili, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Buse Varol bu defa yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Annesi Birsen Özgan'ı paylaşan Buse Varol'un bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Varol'un annesine 'Ne kadar genç', 'Genetiği güzelmiş', 'Abla kardeş gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.

Alişan, geçtiğimiz aylarda doğum gününü kutladığı kayınvalidesi ile pozuna, "En güzel, en pozitif kayınvalide bende." notunu düşmüştü.