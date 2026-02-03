Buse Varol Gelin Evi'nde neden yok, programı bıraktı mı? Açıklama geldi

Show TV'nin gündüz kuşağı programlarından 'Gelin Evi', hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. Program, gelinlerin ev dekorasyonundan sunumlarına, çeyizlerinden misafir ağırlamalarına kadar birçok konuda yarıştığı, eğlenceli ve rekabet dolu anlara sahne oluyor.

Buse Varol'un enerjik sunumuyla renk kattığı 'Gelin Evi'nin 3 Şubat 2026 Salı günkü bölümünde, izleyiciler sevilen sunucuyu göremeyince 'Buse Varol Gelin Evi'nde neden yok?', 'Buse Varol programdan ayrıldı mı?' gibi sorular hızla yayılmaya başladı.

Gelin Evi' yapım ekibi, artan merak üzerine kısa sürede bir açıklama yaptı. Açıklamada, Buse Varol'un yaşadığı ani bir sağlık sorunu nedeniyle programa katılamadığı belirtildi.

Sunucunun dinlenmesi gerektiği ve en kısa sürede iyileşerek ekranlara döneceği ifade edildi. Buse Varol da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sevenlerini bilgilendirdi. Sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Varol, izleyicilerden özür dileyerek, en kısa zamanda 'Gelin Evi'ndeki görevine geri döneceğini müjdeledi.

Varol, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Değerli 'Gelin Evi' izleyicileri, bugün yaşadığım ani rahatsızlık nedeniyle programda yer alamadım. İlginiz ve merakınız için çok teşekkür ederim. Merak etmeyin, en kısa sürede iyileşip bomba gibi geri döneceğim. Sizleri çok seviyorum!"

Yarışmacı gelinler de Buse Varol'u görüntülü arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Samimi sohbet sırasında Varol, yarışmacılara başarılar dileyerek, onlara olan desteğini yineledi.