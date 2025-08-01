Büyük mirası bir türlü paylaşılamadı! Ferdi Tayfur'un son görüntüsü ve son sözleri yayınlandı

Ünlü şarkıcı, besteci, söz yazarı, sinema yönetmeni ve oyuncusu Ferdi Tayfur, 2 Ocak akşamı hayata gözlerini kapadı. Tayfur'un İstanbul'a götürülen cenazesi, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Usta sanatçının vefatının ardından Ferdi Tayfur'un 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti, Marmaris Adliyesi'nde açıklandı.

VAKIFLARA BAĞIŞ YAPTI

Tayfur'un vasiyetine göre, sanatçının Yalova ve İstanbul'daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı.

Marmaris Beldibi'ndeki iki daire ve İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan sekiz villa LÖSEV'e, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK’ya bırakıldı.

VASİYETE İTİRAZ

Ferdi Tayfur'un diğer mal varlıklarının ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bırakıldığı öğrenildi. Ancak Tayfur'un ailesinde büyük bir miras krizi yaşandı ve kızı Tuğçe babasının vasiyetine itiraz etti.

Ferdi Tayfur'un miras kavgası devam ederken menajeri ve yeğeni Şirin Gözalıcı, merhum sanatçının vefatından önceki son görüntüsünü ve sözlerini yayınladı.

Ferdi Tayfur'un son sözleri şöyle; "Derler ki, bu dünyada hayır işleyenlerin öbür dünyada villalarının altından ırmak geçermiş. Baş üstüne... Ama ben Allah'a şükrediyorum ki, daha bu dünyadayken denizin üstünde oturuyorum. Bana bu güzellikleri nasip etti. Öbür dünyada bana bir ağaç altı yeter. Yeter ki amelim temiz olsun. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum."