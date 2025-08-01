MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Büyük mirası bir türlü paylaşılamadı! Ferdi Tayfur'un son görüntüsü ve son sözleri yayınlandı

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier

2 Ocak 2025 günü karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur ailesinin bir kısmına büyük miras bıraktı. Miras yüzünden kızı Tuğçe ise aileyle ters düştü. Bir tülü paylaşılamayan miras üzerinden ise davalar devam ediyor. Ferdi Tayfur'un menajeri ve aynı zamanda yeğeni olan Şirin Gözalıcı, merhum sanatçının vefatından önceki son görüntüsünü ve sözlerini paylaştı.

Ünlü şarkıcı, besteci, söz yazarı, sinema yönetmeni ve oyuncusu Ferdi Tayfur, 2 Ocak akşamı hayata gözlerini kapadı. Tayfur'un İstanbul'a götürülen cenazesi, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Usta sanatçının vefatının ardından Ferdi Tayfur'un 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti, Marmaris Adliyesi'nde açıklandı.

Büyük mirası bir türlü paylaşılamadı! Ferdi Tayfur un son görüntüsü ve son sözleri yayınlandı 1

VAKIFLARA BAĞIŞ YAPTI

Tayfur'un vasiyetine göre, sanatçının Yalova ve İstanbul'daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı.

Marmaris Beldibi'ndeki iki daire ve İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan sekiz villa LÖSEV'e, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK’ya bırakıldı.

VASİYETE İTİRAZ

Ferdi Tayfur'un diğer mal varlıklarının ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bırakıldığı öğrenildi. Ancak Tayfur'un ailesinde büyük bir miras krizi yaşandı ve kızı Tuğçe babasının vasiyetine itiraz etti.

Büyük mirası bir türlü paylaşılamadı! Ferdi Tayfur un son görüntüsü ve son sözleri yayınlandı 2

Ferdi Tayfur'un miras kavgası devam ederken menajeri ve yeğeni Şirin Gözalıcı, merhum sanatçının vefatından önceki son görüntüsünü ve sözlerini yayınladı.

Büyük mirası bir türlü paylaşılamadı! Ferdi Tayfur un son görüntüsü ve son sözleri yayınlandı 3

Ferdi Tayfur'un son sözleri şöyle; "Derler ki, bu dünyada hayır işleyenlerin öbür dünyada villalarının altından ırmak geçermiş. Baş üstüne... Ama ben Allah'a şükrediyorum ki, daha bu dünyadayken denizin üstünde oturuyorum. Bana bu güzellikleri nasip etti. Öbür dünyada bana bir ağaç altı yeter. Yeter ki amelim temiz olsun. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Programı bir anda bıraktı! Ünlü sunucuya teklif yağıyor Programı bir anda bıraktı! Ünlü sunucuya teklif yağıyor
Son haliyle üzdü! Şizofreni teşhisi kondu, huzurevinde yaşıyor Son haliyle üzdü! Şizofreni teşhisi kondu, huzurevinde yaşıyor

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan Türkiye kararı! Yüzde 10'luk gümrük vergisi değişti

Trump'tan Türkiye kararı! Yüzde 10'luk gümrük vergisi değişti

Seyahat edecekler dikkat! O bavullar artık uçağa alınmayacak

Seyahat edecekler dikkat! O bavullar artık uçağa alınmayacak

İncir Reçeli 3 yarım kaldı! Halil Sezai 'Söyleyeceğim şeyler çok sıkıntılı' deyip konuşmak istemedi! 'Yapımcımız hapiste'

İncir Reçeli 3 yarım kaldı! Halil Sezai 'Söyleyeceğim şeyler çok sıkıntılı' deyip konuşmak istemedi! 'Yapımcımız hapiste'

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: "Hükümetin son teklifi olumluya yakın"

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: "Hükümetin son teklifi olumluya yakın"

Kağıthane'de ev arkadaşı dehşeti! Yumurta yaptığı sırada boğazını keserek öldürdü

Kağıthane'de ev arkadaşı dehşeti! Yumurta yaptığı sırada boğazını keserek öldürdü

Shakhtar’a karşı kara gece! Arda Turan turladı

Shakhtar’a karşı kara gece! Arda Turan turladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.