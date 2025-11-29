Çağla Şıkel ile Mine Koşan arasında kriz büyüdü! 'Tost' göndermesi olay oldu

Mine Koşan, kuliste fazla sigara içtiği gerekçesiyle Çağla Şıkel tarafından şikayet edildiğini ve bu nedenle müzikalden çıkarıldığını iddia etmişti. Koşan, “Siz benim yılların emeğini silemezsiniz. Meslek hayatımı ucuzlatmaya çalışıyorsunuz.” sözleriyle tepki göstermiş ve hukuki süreç başlatacağını açıklamıştı.

ÇAĞLA ŞIKEL’DEN AÇIKLAMA

Konuya dair uzun süre sessiz kalan Çağla Şıkel, son olarak yaptığı açıklamada Koşan’a karşı saygısız bir davranışı olmadığını vurguladı. Şıkel açıklamasında;

"Mine Hanım çok değerli bir sanatçı. Üzüldüyse kırıldıysa bilmeden olmuştur. Benim hiçbir büyüğüme saygısızlığım olamaz. Bu tamamen yapım şirketiyle ilgili bir karar. Kendisine mesaj attım ama dönüş olmadı, yoğun olduğunu düşündüm." sözlerine yer verdi.

MİNE KOŞAN: “ÇAĞLA TOSTUNU YESİN”

Ancak Mine Koşan, Şıkel’in bu sözlerine ikna olmadı. Bir etkinlikte kendisine Şıkel’in açıklamaları hatırlatıldığında “Çağla tostunu yesin, ben de kendi işime bakayım.” diyerek kısa ama manidar bir yanıt verdi.

Koşan’ın bu ifadesi, Şıkel’in yıllar önce manken Şenol İpek’e gönderdiği meşhur "Tostumu yedim, bekliyorum" mesajına açık bir gönderme olarak yorumlandı.

‘TOSTUMU YEDİM’ OLAYI NEYDİ?

2002 yılında Kıbrıs’ta düzenlenen "Yılın Mankenleri" töreni sırasında yaşanan bu mesaj krizi, dönemin en çok konuşulan magazin skandallarından biri olmuştu. O dönem Yüksel Ak ile evli olan manken Şenol İpek, aynı organizasyonda bulunan Çağla Şıkel’den “Tostumu yedim, bekliyorum” mesajını aldığını ileri sürmüştü.

Şenol İpek yıllar sonra bu olayı şöyle anlatmıştı:

"Odaya davet edilme gibi bir durum hiç olmadı. Hepimiz aynı oteldeydik. ‘Tostumu yiyip odama çıkacağım, geliyor musunuz?’ anlamında bir mesajdı. Sonrasında başka tartışmalarla birleşerek büyüdü ve günler sonra magazine yansıdı."