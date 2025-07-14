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Çağla Şıkel'in yeni kahvaltı tabağı olay oldu! Sosyal medya onu konuştu

Fit görünümüyle dikkatleri üzerine çeken 46 yaşındaki ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'den yeni kahvaltı tabağı paylaşımı geldi. Meyvelerin ağırlıklı olduğu kahvaltı tabağı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Çağla Şıkel'in yeni kahvaltı tabağı olay oldu! Sosyal medya onu konuştu
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, fit fiziğiyle de dikkat çekmeye devam ediyor.

Formunu koruyan Şıkel, geçtiğimiz aylarda paylaştığı kahvaltı tabağıyla uzun süre konuşulmuştu. Kuruyemişler ve bazı takviye edici ilaçlardan oluşan bu kahvaltı, sosyal medyada şaşkınlık yaratmıştı.

Çağla Şıkel in yeni kahvaltı tabağı olay oldu! Sosyal medya onu konuştu 1

Kısa bir süre sonra akşam yemeği menüsünü de paylaşan Şıkel, sadece turp yediği görüntüyle yine gündem olmuş, formunun sırrı da bu şekilde ortaya çıkmıştı.

Çağla Şıkel in yeni kahvaltı tabağı olay oldu! Sosyal medya onu konuştu 2

Çağla Şıkel'den yeni bir kahvaltı paylaşımı daha geldi. Bu kez meyve ağırlıklı bir tabak tercih eden ünlü isim, yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Çağla Şıkel in yeni kahvaltı tabağı olay oldu! Sosyal medya onu konuştu 3

Sosyal medyada; 'kadın gerçekten yemiyor', 'kadın aç geziyor', 'bununla doyuyor mu?' gibi yorumlar yapıldı.

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Çağla Şıkel
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