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  4. Çağla Şıkel'in yüzündeki değişim dikkat çekti! 'Dolguyu fazla kaçırmış'

Çağla Şıkel'in yüzündeki değişim dikkat çekti! 'Dolguyu fazla kaçırmış'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.02.2025 11:30
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Şimdilerde özel hayatıyla gündemde olan Çağla Şıkel katıldığı özel bir gecede tüm dikkatleri üzerine çekti. Yüzündeki değişim fark edilen Çağla Şıkel sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme 'Dolguyu fazla kaçırmış' denildi.

Çağla Şıkel'in yüzündeki değişim dikkat çekti! 'Dolguyu fazla kaçırmış'

Özel hayatı, kusursuz fiziği ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Çağla Şıkel şimdi de son haliyle gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde özel bir geceye katılan Şıkel'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Ünlü ismin yüzündeki değişime sosyal medyada; 'Kendine ne yaptın?', 'Dolguyu fazla kaçırmış' gibi yorumlar yapıldı.

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Emre Altuğ ile ayrılığı sonrası 8 yıllık aşk orucunu Avukat Nail Gönenli ile bozan Çağla Şıkel'in mutluluğu uzun sürmemiş ayrılık haberi gelmişti.

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Şıkel, geçtiğimiz haftalarda da arabada yeni sevgilisiyle görüntülenmiş ve ünlü ismin sevgilisinin kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel
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