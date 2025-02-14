Çağla Şıkel'in yüzündeki değişim dikkat çekti! 'Dolguyu fazla kaçırmış'

Özel hayatı, kusursuz fiziği ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Çağla Şıkel şimdi de son haliyle gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde özel bir geceye katılan Şıkel'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Ünlü ismin yüzündeki değişime sosyal medyada; 'Kendine ne yaptın?', 'Dolguyu fazla kaçırmış' gibi yorumlar yapıldı.

Emre Altuğ ile ayrılığı sonrası 8 yıllık aşk orucunu Avukat Nail Gönenli ile bozan Çağla Şıkel'in mutluluğu uzun sürmemiş ayrılık haberi gelmişti.

Şıkel, geçtiğimiz haftalarda da arabada yeni sevgilisiyle görüntülenmiş ve ünlü ismin sevgilisinin kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddia edilmişti.