Çağla Şıkel kahvaltı tabağıyla yine gündemde! Görenler inanamıyor

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve fit hali ile adından sıkça söz ettiren ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel son paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Sosyal medya hesaplarından sık sık günlük rutinlerini yayınlanan ünlü isim kahvaltı tabağı paylaşımıyla yine gündem oldu.

Şıkel, daha önce de kahvaltıda yediği kuruyemişler ve akşam yemeğinde yediği turp ile adından söz ettirmişti.

Çağla Şıkel bu kez de gluten yedikten sonra yaşadığı şişliği "Kazayla gluten yemişimdir" notuyla yayınladı.

Geceyi şiş karnıyla noktalayan Şıkel, kahvaltı tabağıyla yine şaşırttı. Oğlu Kuzey ve kendi tabağını yan yana koyarak aradaki farkı gözler önüne serdi.

Ünlü isim, güne; 12 kaju, 2 ceviz ve iki dilim ejder meyvesiyle başladı.