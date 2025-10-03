MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Çağla Şıkel kahvaltı tabağıyla yine gündemde! Görenler inanamıyor

Fit görünümüyle dikkatleri üzerine çeken 46 yaşındaki ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'den yeni kahvaltı tabağı paylaşımı geldi. Meyve ve kuruyemişlerden oluşan kahvaltı tabağı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Çağla Şıkel kahvaltı tabağıyla yine gündemde! Görenler inanamıyor
Öznur Yaslı İkier

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve fit hali ile adından sıkça söz ettiren ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel son paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Sosyal medya hesaplarından sık sık günlük rutinlerini yayınlanan ünlü isim kahvaltı tabağı paylaşımıyla yine gündem oldu.

Çağla Şıkel kahvaltı tabağıyla yine gündemde! Görenler inanamıyor 1

Şıkel, daha önce de kahvaltıda yediği kuruyemişler ve akşam yemeğinde yediği turp ile adından söz ettirmişti.

Çağla Şıkel kahvaltı tabağıyla yine gündemde! Görenler inanamıyor 2

Çağla Şıkel bu kez de gluten yedikten sonra yaşadığı şişliği "Kazayla gluten yemişimdir" notuyla yayınladı.

Çağla Şıkel kahvaltı tabağıyla yine gündemde! Görenler inanamıyor 3

Geceyi şiş karnıyla noktalayan Şıkel, kahvaltı tabağıyla yine şaşırttı. Oğlu Kuzey ve kendi tabağını yan yana koyarak aradaki farkı gözler önüne serdi.

Ünlü isim, güne; 12 kaju, 2 ceviz ve iki dilim ejder meyvesiyle başladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü dergiye kapak oldu! Bakana bir daha baktırdı Ünlü dergiye kapak oldu! Bakana bir daha baktırdı
İnci Taneleri bitti mi, ne zaman başlayacak? Yeni sezon için karar verildiİnci Taneleri bitti mi, ne zaman başlayacak? Yeni sezon için karar verildi

Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.