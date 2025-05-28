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Çağla Şıkel 'pastanın yediğim kısmı' diyerek paylaştı! Görenler inanamadı

Özel hayatı, kusursuz fiziği ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Çağla Şıkel son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir arkadaşının doğum gününe katılan ünlü isim 'Pastanın yediğim kısmı' diyerek yaptığı paylaşımla yine yorum yağmuruna tutuldu.

Çağla Şıkel 'pastanın yediğim kısmı' diyerek paylaştı! Görenler inanamadı
Öznur Yaslı İkier

Sağlıklı yaşam tarzı, düzenli spor alışkanlığı ve meditasyon rutinleriyle sık sık adından söz ettiren Çağla Şıkel, fit görünümüyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Şıkel, son paylaşımıyla bir kez daha sağlıklı beslenmeye verdiği önemi gözler önüne serdi. Bilindiği üzere Şıkel, beslenme konusunda da oldukça titiz.

Bir arkadaşının doğum günü kutlamasına katılan Çağla Şıkel, pastadan sadece meyveli kısmı yediği anı takipçileriyle paylaştı.

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Ünlü ismin tabağını görenler çok şaşırdı. Sosyal medyada; 'İnanamıyorum', 'Yemiyor resmen' gibi yorumlarda bulundular.

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Şıkel, geçtiğimiz aylarda ise 5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan kahvaltı menüsünü paylaşarak sosyal medyada gündem olmuştu.

KAHVALTISI

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Çağla Şıkel
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