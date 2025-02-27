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Çağla Şıkel yeni aşkını anlattı: "Detay vermeye utanıyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.02.2025 15:25
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Çağla Şıkel, kısa bir süre önce iş insanı Erinç Ulutürk ile yeni bir aşka yelken açtı. Özel hayatı hakkında çok konuşmayı sevmeyen güzel isim "Detay vermeye utanıyorum" dedi.

Çağla Şıkel yeni aşkını anlattı: "Detay vermeye utanıyorum"

Emre Altuğ ile evliliğinden Uzay ve Kuzey adında iki oğlu olan Çağla Şıkel yeni aşka yelken açtı.

Oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel, iş insanı Erinç Ulutürk ile aşk yaşıyor. Çağla Şıkel'in sevgilisinin kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddia edilmişti. Ünlü model, hakkında çıkan haberlere sitem etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hiçbir şekilde araştırmadan sormadan 15 yaş küçük sevgilisi yazmak ne kadar kolay değil mi? Eğer 15 yaş küçükse ve benim 60 yaşında olmam gerekiyor teşekkürler."

Çağla Şıkel, özel hayatıyla ilgili konuştu. "Kalbim hızlı atmaya başlıyor" diyen güzel isim "Konuşmayı istemiyorum, iki çocuk annesi olarak bunu çok aleni şekilde... Biz birbirimiz tanıma dönemindeyiz" dedi.

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"Bunu magazine düşecek kadar detay vermeye utanıyorum" diyen 46 yaşındaki ünlü isim "Kalbim çarpıyor ve terlemeye başlıyorum. İnsanlar birbiriyle tanışıyor ve tanımaya çalışıyorlar, bizde öyle bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.

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Çağla Şıkel
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