MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Camdaki Kız'ın Laz Kızı Alya setlere dönüyor! İddialı diziye girdi

Ünlü şarkıcı Alya unutulmaz dizilerden Camdaki Kız'da hayat verdiği Laz Kızı rolüyle büyük beğeni toplamıştı. Yeteneğiyle izleyicilerden tam not alan ünlü isim setlere geri dönmeye karar verdi. Laz Kızı Alya'nın yeni projesi belli oldu.

Camdaki Kız'ın Laz Kızı Alya setlere dönüyor! İddialı diziye girdi
Öznur Yaslı İkier

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı 'Laz Kızı Alya' karakteriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı setlere geri dönüyor.

Ünlü şarkıcı Alya, Show TV'nin Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey ve Celil Nalçakan'lı yeni dizisi "Kadife Kelepçe"yle anlaştı.

Camdaki Kız ın Laz Kızı Alya setlere dönüyor! İddialı diziye girdi 1

Erol Avcı'nın yapımcılığını üstlendiği dizide Alya kendisi gibi bir şarkıcıya hayat verecek ve iddialı bir hikâyeyle seyirci karşısına çıkacak.

Camdaki Kız ın Laz Kızı Alya setlere dönüyor! İddialı diziye girdi 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Selim Demirdelen'in kurucu yönetmenliğini yapacağı dizinin 7 Eylül'de tanıtım çekimi, 9 Eylül'de okuma provası yapılacak. 17 Eylül'de ise sete çıkılması planlanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayrılık sebebini açıkladı! 'Anneme yapılan saygısız şeyler...' Ayrılık sebebini açıkladı! 'Anneme yapılan saygısız şeyler...'
TRT'nin yeni dizisi daha başlamadan kriz çıktı! Çekimler iptal edildi TRT'nin yeni dizisi daha başlamadan kriz çıktı! Çekimler iptal edildi

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Şarkıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ersel Yıldırım ilk kez açıkladı: "Kılıçdaroğlu yerine Hikmet Çetin..."

Ersel Yıldırım ilk kez açıkladı: "Kılıçdaroğlu yerine Hikmet Çetin..."

12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor

12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor

Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray korkusu! Frankfurt yönetimi şimdiden harekete geçti

Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray korkusu! Frankfurt yönetimi şimdiden harekete geçti

Deprem gerçeği gündemde! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul için dikkat çeken tahminde bulundu: 'Asıl risk...'

Deprem gerçeği gündemde! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul için dikkat çeken tahminde bulundu: 'Asıl risk...'

'Dolar Adam' öldürüldü!

'Dolar Adam' öldürüldü!

Isparta'da korkunç ölüm! Beton mikserine düşüp can verdi

Isparta'da korkunç ölüm! Beton mikserine düşüp can verdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.