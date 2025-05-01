Can Borcu dizisi 22. bölümde sezon finali yapıyor! Final tarihi belli oldu

Başrollerinde Bülent İnal (Mehmet), Ebru Özkan (Handan), Mine Tugay (Emel) ve Cüneyt Mete (Yaşar) yer alan Can Borcu sezon finali merak ediliyordu.

Mehmet Yiğit Alp’in yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini ise Semih Bağcı’nın yaptığı dizi, duygusal sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Can Borcu dizisi, 22. bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanıyor.

Şu günlerde 20. bölümü çekilen dizinin, yeni bir gelişme yaşanmazsa 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü sezon arası vereceği açıklandı.

NTC Medya tarafından hazırlanan ve gerçek hayattan izler taşıyan senaryosuyla dikkat çeken Can Borcu, sezon finali bölümüyle yine çok konuşulacak gibi görünüyor.