Can Yaman'ın 'El Turco' dizisi yayından kaldırıldı! Ece Yörenç'ten tepki gecikmedi! ''Yuh kere yuh''

Kariyerine yurt dışında devam eden ünlü oyuncu Can Yaman son olarak 'El Turco' dizisini ile adından söz ettirmişti.

Bir süredir İtalya'da yaşayan ve Türkiye'de hakkında haberler çıkınca tepki göstermesiyle gündeme gelen Yaman, son olarak verdiği bir röportajda ‘Türkiye mi? İtalya mı?’ sorusuna yanıt vermiş ve İtalya'yı tercih etmesiyle tepki çekmişti.

GAİN, dizinin başrol oyuncusu Can Yaman’ın açıklamalarının ardından ‘El Turco’yu platformdan kaldırdı. GAİN karara gerekçe olarak ‘Türk milletinin duyarlılıkları ve hassasiyetlerini’ gösterdi.

Bu kararın ardından ünlü senarist Ece Yörenç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak tepkisini dile getirdi.

'YUH KERE YUH!'

Yörenç, açıklamasında, "Gain aboneliğimi az öce iptal ettim! Ve kendilerine “yuh” diyorum. Bir oyuncunun röportaji yüzünden ‘el Turco’ dizisini platformdan kaldırmış! O dizide emeği geçen yerli yabancı yüzlerce kişiye büyük haksızlıktır. Yuh kere yuh!" ifadelerini kullandı.