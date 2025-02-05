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  4. Caner Kobra Murat'ın başını yaktı! "18 kilo altın" gerçek mi? "Peşime düştüler"

Caner Kobra Murat'ın başını yaktı! "18 kilo altın" gerçek mi? "Peşime düştüler"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.02.2025 10:07
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Kobra Murat'ın bir süre önce Caner Toygar'ın programına katılıp altın açıklaması yapması çok konuşulmuştu. '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' dediği iddia edilen Kobra Murat aylar sonra Caner'in yüzünden başının yandığını açıkladı.

Caner Kobra Murat'ın başını yaktı! "18 kilo altın" gerçek mi? "Peşime düştüler"

'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler yatırımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Caner Toygar'ın yayınında '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' dediği çok konuşulan Kobra Murat son olarak da 4 katlı bir bina yaptırmıştı.

"Çocuklarımın hepsine ev aldım. Kızıma en son yazlık aldım. Emekliliğim yok, evlerim var. Kira gelirim var, onlar da çocuklarımın. İki tane daha evim, iki dükkanım var" açıklamasıyla da dikkat çeken Kobra Murat Caner Toygar'ı suçladı.

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Kobra Murat katıldığı yayında "Orada şey yaptılar Caner kofik yaptı bana, arkadaşım o benim kardeşim senin gibi evladım...YouTube programı vardı oğlum dedim ben normalde biriktirseydim 18 kilo Altınım olurdu çoluğa çocuğuma aldım dedim ama onlar fotomontaj yapmışlar" dedi.

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"14 AYAR ALTIN" DİYEREK AÇIKLADI

Kobra Murat devamında ise "Onun için CİMER bile peşime düştü yani, Maliye geldi, öyle altınlarım var ama çoluğumun çocuğumun yani hediyeleri onlar bir de 14 ayar kaba altınlar. Sattığın zaman yarı paraya satıyorsun" dedi.

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Kobra Murat
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