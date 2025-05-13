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Cannes Film Festivali'ne kıyafet yasağı damga vurdu! Resmi duyuru yapıldı! ''Çıplaklık yasaktır''

Bu yıl 13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda giyilen kıyafetlere bazı kısıtlamalar getirildi. Etkinliğin resmi web sitesinde kıyafetlere yönelik resmi duyuru yapıldı.

Cannes Film Festivali'ne kıyafet yasağı damga vurdu! Resmi duyuru yapıldı! ''Çıplaklık yasaktır''
Öznur Yaslı İkier
  1. Cannes Film Festivali bugün itibariyle başlıyor. Altın Palmiye ödülünün verileceği festivalde birbirinden ünlü isimler kırmızı halıda şıklık yarışına girecekler.

Festival yönetimi, bu yıl ünlü isimlerin kırmızı halı stili hakkında bazı kararlar aldıklarını duyurdular. People dergisinin haberine göre, 24 Mayıs'a kadar sürecek olan büyük festivalde, prömiyerlere ve diğer etkinliklere katılan yıldızların, katı kıyafet kurallarını uyması gerekiyor.

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"ÇIPLAKLIK YASAKTIR"

Etkinliğin resmi web sitesinde "Kırmızı halıda ve festivalin diğer herhangi bir bölgesinde çıplaklık yasaktır. Buna ek olarak, 'hacimli kıyafetler, özellikle de uzun bir kuyruğa sahip olan tasarımlar, konukların kırmızı halıdaki akışını engelleyen ve salonlarda oturmayı zorlaştıran kıyafetlere izin verilmiyor." ifadeleri kullanıldı.

Film galalarına katılan kadınların uzun elbise, erkeklerin ise smokin giymesi "gerekli" olarak ifadeler kullanıldı.

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HOLLYWOOD YILDIZLARI KIRMIZI HALIDA

Jodie Foster, Paul Mescal, Joaquin Phoenix, Emma Stone, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch ve Scarlett Johansson kırmızı halıda boy gösterecek.

Cannes Film Festivali'nin jürisinde Halle Berry, Payal Kapadia, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Dieudo Hamadi, Hong Sangsoo, Carlos Reygadas ve Jeremy Strong yer alıyor.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Cannes Film Festivali
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