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  4. Çarkıfelek'in efsane hostesiydi... Emel Özkızıltaş değişimiyle şaşırttı

Çarkıfelek'in efsane hostesiydi... Emel Özkızıltaş değişimiyle şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.02.2025 10:00
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Bir dönemin en çok izlenen moda programı yarışması İşte Benim Stilim ile adını duyuran daha sonra da Çarkıfelek yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Emel Özkızıltaş bir süredir ekranlardan uzakta. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiğimiz Emel Özkızıltaş değişimiyle de herkesi şaşırttı. Ünlü ismi görenler tanıyamadı...

Çarkıfelek'in efsane hostesiydi... Emel Özkızıltaş değişimiyle şaşırttı

Yayınlandığı dönemin efsane yarışması İşte Benim Stilim'e katıldıktan sonra Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programında hosteslik yapan Emel Özkızıltaş şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

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Bir süredir gözlerden uzak kalan ünlü isim son olarak Gelinim Mutfakta programıyla ekrana çıkmıştı. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Emel Özkızıltaş değişimiyle şaşırttı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin son haline; 'bambaşka biri olmuş', 'tanıyamadım', 'resmen bu başkası' gibi yorumlar yapıldı.

KAPAK EMELE

Asıl mesleği kabin memurluğu olan Emel Özkızıltaş şarkıcı Abdullah Yıldız'ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almasının ardından Kanal D ekranında yayımlanan Bugün Ne Giysem ve İşte Benim Stilim adlı programlarında ortaya çıktı.

SON HALİ

İşte Benim Stilim yarışmasında 2014 yılında birinci olan Emel Özkızıltaş kısa bir süre Çarkıfelek programında da görev aldı.

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Son olarak 2021 yılında Kanal D'de yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta programında bir hafta sunuculuk yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
çarkıfelek Emel Özkızıltaş Mehmet Ali Erbil
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