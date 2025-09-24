Çarkıfelek'in efsane hostesiydi... Emel Özkızıltaş'ın son hali gündem oldu! 'Bambaşka biri'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve ardından Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programında hosteslik yapan Emel Özkızıltaş, günümüzde ekranlardan uzak, daha sade bir yaşam sürüyor.

Bir süredir gözlerden uzak kalan ünlü isim son olarak Gelinim Mutfakta programıyla ekrana çıkmıştı.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Özkızıltaş değişimiyle herkesi şaşırttı.

Emel Özkızıltaş'ı görenler tanımakta güçlük çekerken 'bambaşka biri olmuş', 'tanıyamadım', 'resmen bu başkası' gibi yorumlar yapıldı.

EMEL ÖZKIZILTAŞ KİMDİR?

Asıl mesleği kabin memurluğu olan Emel Özkızıltaş şarkıcı Abdullah Yıldız'ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almasının ardından Kanal D ekranında yayımlanan Bugün Ne Giysem ve İşte Benim Stilim adlı programlarında ortaya çıktı.

İşte Benim Stilim yarışmasında 2014 yılında birinci olan Emel Özkızıltaş kısa bir süre Çarkıfelek programında da görev aldı.

Son olarak 2021 yılında Kanal D'de yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta programında bir hafta sunuculuk yaptı.