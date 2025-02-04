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Cem Özer 18 yıl sonra Youtube Show’u ile ekranlara dönüyor!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.02.2025 11:13
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Deneyimli sunucu, sinema oyuncusu ve yazar Cem Özer, 18 yıl sonra yeni bir programla sevenleriyle buluşuyor. YouTube’da yayınlanacak olan “Gece Rutini” isimli programın konukları Gülben Ergen ve Armağan Çağlayan oldu.

Laf Lafı Açıyor programıyla yıllarca ünlü konuklarıyla yaptığı sohbetlerle bir efsane yaratan Cem Özer yıllar sonra yeni bir programa başlıyor. “Gece Rutini” ile ekranlara dönen Özer, YouTube’da Kups TV’de yayınlanacak programda birbirinden ünlü konukları ağırlayacak.

İLK KONUKLAR ARMAĞAN ÇAĞLAYAN VE GÜLBEN ERGEN OLDU

Programın konukları televizyon yapımcısı ve YouTuber Armağan Çağlayan ile sanatçı Gülben Ergen oldu.

Konukların, keyifli anılarıyla zaman zaman geçmişe gittikleri program, nostaljik anlara sahne oldu.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE ANILARINI PAYLAŞTILAR

Armağan Çağlayan ve Gülben Ergen; Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe gibi ortak arkadaşları hakkında anlattıkları hikayelerle de stüdyoda kahkaha dolu anlar yaşattı. Gülben Ergen ve Armağan Çağlayan hakkında yapılan sokak röportajları da programa renk kattı.

Anahtar Kelimeler:
youtube Armağan Çağlayan Cem Özer Gülben Ergen
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