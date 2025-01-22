MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cem Yılmaz, Grand Kartal Otel yangını sonrası isyan etti: Kabul edilemez her şeye alıştık

Cem Yılmaz, Grand Kartal Otel yangını sonrası isyan etti: Kabul edilemez her şeye alıştık

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.01.2025 07:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

76 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonrası 1 günlük milli yas ilan edildi. Sosyal medyada da yaşanan bu korkunç yangın konuşulurken Cem Yılmaz paylaşımıyla dikkat çekti.

Cem Yılmaz, Grand Kartal Otel yangını sonrası isyan etti: Kabul edilemez her şeye alıştık

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'de gece 03.00 sıralarında başlayan korkunç yangında büyük bir felaket yaşandı. Otelde bulunan 238 müşteriden 76'sı hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı. Yangının ardından başlatılan soruşturma sonucu, olayla bağlantılı olarak 9 kişi gözaltına alındı.

Yangın sırasında oteldeki bazı tatilciler, kendilerini kurtarmak için çarşafları birbirine bağlayarak pencerelerden sarkarak aşağıya inmeye çalıştı. Tatile gelen ve dehşeti yaşayan vatandaşlar canlarını kurtarmak için büyük bir mücadele verdi.

Otelde yangın merdiveni olup olmadığı da tartışma konusu oldu. İhmallerin üzerine ise sosyal medyada pek çok iddia vardı. Sosyal medyada ünlü isimler de yaşananlara isyan etti.

Cem Yılmaz da bir paylaşım yaparak yaşananlara şu sözlerle isyan etti:

Ekran görüntüsü 2025-01-22 073712

"Başımız sağ olsun… Felaket haberi olmayan günümüz haftamız yok gibi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet geride kalanlara sabır dilerim. Bir otel, bir işletme yangına bu kadar hazırlıksız yakalanamaz. Kabul edilemez her şeye alıştık. Allah sabır versin."

'Kaza demek zor' diyerek isyan etti! İhmaller... 'Kaza demek zor' diyerek isyan etti! İhmaller...
Yangın sonrası o görüntüler kızdırdı! Yangın sonrası o görüntüler kızdırdı!
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Grand Kartal Otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yanan otelde aynı aileden 14 kişi vardı! Hepsi hayatını kaybetti... Yangın anında bakın ne yapmış

Yanan otelde aynı aileden 14 kişi vardı! Hepsi hayatını kaybetti... Yangın anında bakın ne yapmış

Yıkıcı depremi tetikler mi? Sözbilir hem nokta verdi hem büyüklüğünü söyledi: Deprem fırtınası yaşanabilir

Yıkıcı depremi tetikler mi? Sözbilir hem nokta verdi hem büyüklüğünü söyledi: Deprem fırtınası yaşanabilir

Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Sinan Oğan'dan ilk açıklama: Yanlış, haksız, hukuksuz

Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Sinan Oğan'dan ilk açıklama: Yanlış, haksız, hukuksuz

Kızıyla yangının olduğu yerdeydi! Çığlıklarla uyandılar... Yaşadıklarını anlattı

Kızıyla yangının olduğu yerdeydi! Çığlıklarla uyandılar... Yaşadıklarını anlattı

Ev hanımları ve öğrencilere maaşlı iş imkanı! Haftada 3 gün çalışıp...

Ev hanımları ve öğrencilere maaşlı iş imkanı! Haftada 3 gün çalışıp...

Grand Kartal Otel yangını sonrası "Her şeye alıştık" diyerek isyan etti

Grand Kartal Otel yangını sonrası "Her şeye alıştık" diyerek isyan etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.