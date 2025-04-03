Cem Yılmaz "TRT kapıdan sokmaz seni" yorumuna sessiz kalmadı! "En son 25 sene önce davet etmişlerdi"

Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat sosyal medyada 2 Nisan boykotuna çağrı yapınca TRT ile arası bozuldu. Oyuncu apar topar diziden gönderildi ve senaryoda da revizeye gidileceği açıklandı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı açıklamasında "TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır" deyince Cem Yılmaz isyan etti.

"TRT BİZİM DEVLET KANALI DEĞİL MİYDİ?"

Cem Yılmaz açıklamasında "Bu arkadaşlarımız kabiliyetleri ile mesleklerini icra eden insanlar değil midir? Kendi politik fikirlerini özgürce ifade eden insanlar TRT yapımlarında görev alamıyor mı yani? TRT bizim devlet kanalı değil miydi? Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu!" diyerek tepki gösterdi.

Cem Yılmaz'ın sözleri sosyal medyada hızla yayıldı. Bir kişi komedyene "Sen de yandın Cem TRT kapıdan sokmaz seni bundan sonra" yazdı.

Cem Yılmaz ise bunun üzerine sessiz kalamayarak "En son 25 sene önce davet etmişlerdi vazife addedip gittim… Bende sorun yok. Sen de yandın sözünüz için çok geç. Benim kimseye yaranamadığımı herkes bilir" dedi.