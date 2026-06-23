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Cemil İpekçi Bodrum'daki fiyatlara isyan etti! Bir hamburger, bir kahve... 'Fiyatlar gözden geçirilmeli'

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Öznur Yaslı İkier

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü modacı Cemil İpekçi, Bodrum Belediyesi tarafından işletilen kafelerde uygulanan fiyatlara tepki gösterdi. İpekçi, bir kahvenin 80 TL, bir hamburgerin ise yaklaşık 500 TL’ye satılması eleştirdi.

Bodrum’da uzun yıllardır yaşamını sürdüren ünlü modacı Cemil İpekçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla belediyeye ait kafelerdeki fiyat politikalarını gündeme getirdi.

Mahfel Belediye Kafesi’nde çektiği video ile düşüncelerini paylaşan İpekçi, belediye işletmelerinin kuruluş amaçlarından uzaklaştığını öne sürerek fiyatların özel işletmelerle yarışır seviyeye ulaştığını dile getirid. .

İpekçi, belediye kafelerinin geçmişte özellikle emekliler, öğrenciler ve dar gelirli vatandaşlar için ekonomik alternatifler sunduğunu hatırlatarak, günümüzde bu anlayışın zayıfladığını ifade etti.

İpekçi, “Belediye kahveleri ve kafeleri yıllardır vatandaşların uygun fiyatlarla vakit geçirebildiği, emeklilerin maaşlarını düşünmeden oturabildiği sosyal alanlardı. Özellikle Bodrum gibi yaşam maliyetlerinin her geçen gün arttığı bir ilçede belediye işletmeleri vatandaş için bir nefes alma noktası olmalıydı. Ancak bugün geldiğimiz noktada fiyatlara baktığımızda özel işletmelerle aradaki farkın neredeyse ortadan kalktığını görüyoruz” dedi.

"DAR GELİRLİYE HİTAP ETMİYOR"

Belediye kafelerinde satılan ürünlerin fiyatlarına dikkat çeken İpekçi, özellikle hamburger fiyatları üzerinden eleştirilerini dile getirdi:

“Bir hamburgerin yaklaşık 500 liraya satılması kabul edilebilir bir durum değil. Belediye işletmesinde bu fiyatları görmek gerçekten üzücü. Bir emeklinin, öğrencinin ya da asgari ücretle geçinmeye çalışan bir vatandaşın bu rakamları karşılaması kolay değil. Belediye kafeleri zaten bu insanlar için var. Eğer burada da aynı fiyatlarla karşılaşıyorlarsa vatandaş nereye gidecek?”

Bodrum’da son yıllarda yaşam maliyetlerinin hızla yükseldiğine dikkat çeken İpekçi, özellikle sabit gelirli vatandaşların her geçen gün daha fazla ekonomik baskı altında kaldığını söyledi.

Cemil İpekçi Bodrum daki fiyatlara isyan etti! Bir hamburger, bir kahve... Fiyatlar gözden geçirilmeli 1

"FİYATLAR TARTIŞMALI"

Sadece hamburger fiyatlarını değil, içecek ve atıştırmalık fiyatlarını da eleştiren ünlü modacı, belediye tesislerinde satılan çay ve kahvenin maliyetleriyle satış fiyatları arasında ciddi farklar olduğunu savundu:

“Kahve 80 lira olmuş, yakında 90 lira olur herhalde. Çayın fiyatı da sürekli yükseliyor. Elbette işletmenin giderleri var; elektrik, personel, kira benzeri masraflar var. Ancak belediye işletmeleri kâr amacı güden özel şirketler değildir. Burada öncelik vatandaşın uygun hizmet alması olmalıdır”

İpekçi, belediye tesislerinin ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlar için destekleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, fiyat politikalarının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Cemil İpekçi Bodrum daki fiyatlara isyan etti! Bir hamburger, bir kahve... Fiyatlar gözden geçirilmeli 2

BODRUM BELEDİYESİNE ÇAĞRI

Açıklamasının sonunda Bodrum Belediye Başkanı ve ilgili birimlere seslenen İpekçi, fiyatların yeniden değerlendirilmesini ve sosyal belediyecilik anlayışına uygun düzenlemeler yapılmasını istedi.

Bodrum’un son yıllarda artan yaşam maliyetleri nedeniyle zaten birçok konuda eleştirildiğini belirten ünlü modacı, belediye işletmelerinin vatandaşın yanında olması gerektiğini ifade ederek, “Fiyatlar yeniden gözden geçirilmeli, Bodrum halkı için uygulanan indirimler geri getirilmeli. Belediye kafeleri, vatandaşın rahatça oturabildiği ve bütçesini düşünmeden vakit geçirebildiği sosyal alanlar olarak kalmalıdır” dedi.

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Modacı Bodrum Cemil İpekçi
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