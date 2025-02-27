Cemre Baysel'in Dubai tarzına yorum yağdı! Arap fanları mesaj yağdırdı

'Payitaht Abdülhamid', 'Senden Daha Güzel', 'Sakla Beni', 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..' gibi birçok yapımda yer alan ünlü oyuncu Cemre Baysel aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Son dönemde gerek kariyeri gerek meslektaşı Aytaç Şaşmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Cemre Baysel son olarak estetik yaptırmadığını söylemişti.

Doğal güzelliyle dikkat çeken Cemre Baysel Dubai'ye gitti. Şimdilerde Leyla... Hayat... Aşk... Adalet dizisinde başrol oynayan Cemre Baysel kot üstü şeffaf detaylı bluzuyla Dubai sokaklarında poz verdi.

Güzel oyuncuyu gören Arap fanları ise mesaj yağdırdı. Cemre Baysel'e "Suudi Arabistan'a ne zaman gelmeyi düşünüyorsun aşkım", "Suudi Arabistan'a gel lütfen" yorumları yağdı.

GÜZELLİK SIRRI YOKMUŞ

Güzellik sırrı olmadığını söyleyen ünlü oyuncu "Cildim için bir şey yapmıyorum, vitamin alıyorum. Beslenmeme dikkat etmem, kürlerim falan yok" demişti.

"Damak tadıma uygun her şeyi yerim" diyen Baysel, "Fast food tüketmemeye çalışıyorum. Türk mutfağında vazgeçemediğim yemek mantıdır. Su içmeye özen gösteririm" ifadelerini kullanmıştı.