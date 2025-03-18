Eşref Rüya'nın Afra'sı Ebrar Karabakan kimdir, kaç yaşında? Ebrar Karabakan aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolünü paylaştığı Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya yarın akşam saat 20:00'da ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Daha başlamadan tanıtımlarıyla büyük ses getiren dizinin kadrosundaki isimler merak edildi. Dizideki genç isimlerden Ebrar Karabakan'a dair araştırmalar da hız kazandı.

EŞREF RÜYA AFRA AKYOL KİMDİR?

Nisan’ın havai kız kardeşi. Baş belası, güzel ama sorumsuz bir genç kız. Özel bir üniversitede moda tasarım bölümünü bitirmeye çalışmakta. Nisan’ın uyarılarına rağmen başına buyruk davranmaktan vazgeçmez.

EBRAR KARABAKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ebrar Karabakan, 2006 İstanbul doğumludur. Karabakan, sosyal medya fenomeni ve oyuncudur.

Genç oyuncu, atv'nin sevilen dizilerden olarak Karadut adlı yapımda Begüm karakterine hayat vermişti.