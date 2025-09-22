Ceyda Düvenci aşka geldi! Güçlü Mete ile pozlarına beğeni yağdı

Ceyda Düvenci dizi setinde tanıştığı oyuncu Bülent Şakrak ile aşk yaşamaya başlamış, çift 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 2023 yılında tek celsede boşandı.

Boşanma sonrası radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci Bambaşka Sohbetler ile sezona başladı. Şimdilerde yaptığı programla dikkatleri üzerine çeken Düvenci son pozlarıyla adından söz ettirdi.

Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete ile yeni karelerini kalp emojisiyle paylaştı. Düvenci'nin paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Ceyda Düvenci'ye 'aşk yaradı', 'aşk kadına iyi geldi', 'yüzü hep gülsün' gibi yorumlar yapıldı.