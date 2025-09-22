MAGAZİN

Ceyda Düvenci aşka geldi! Güçlü Mete ile pozlarına beğeni yağdı

Bülent Şakrak ile tek celsede boşandıktan sonra yeni aşka yelken açan Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete ile peş peşe pozlar verdi. Ünlü ismin sevgilisiyle karelerine kısa sürede beğeni yağdı.

Ceyda Düvenci aşka geldi! Güçlü Mete ile pozlarına beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Ceyda Düvenci dizi setinde tanıştığı oyuncu Bülent Şakrak ile aşk yaşamaya başlamış, çift 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 2023 yılında tek celsede boşandı.

Boşanma sonrası radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci Bambaşka Sohbetler ile sezona başladı. Şimdilerde yaptığı programla dikkatleri üzerine çeken Düvenci son pozlarıyla adından söz ettirdi.

Ceyda Düvenci aşka geldi! Güçlü Mete ile pozlarına beğeni yağdı 1

Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete ile yeni karelerini kalp emojisiyle paylaştı. Düvenci'nin paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Ceyda Düvenci aşka geldi! Güçlü Mete ile pozlarına beğeni yağdı 2

Ceyda Düvenci'ye 'aşk yaradı', 'aşk kadına iyi geldi', 'yüzü hep gülsün' gibi yorumlar yapıldı.

Ceyda Düvenci aşka geldi! Güçlü Mete ile pozlarına beğeni yağdı 3

Ceyda Düvenci
