Cezaevinden dikkat çeken iddia! Bircan Bali’den Tuğyan Ülkem Gülter hakkında olay sözler

Annesi Güllü’yü kasten öldürmekle suçlanarak tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter’in cezaevindeki durumu yeniden gündeme geldi. Gazeteci Bircan Bali, Gülter’in koğuştaki durumu hakkında söyledikleri dikkat çekti.

Çiğdem Sevinç

Bircan Bali, annesi Güllü’yü kasten öldürmekle suçlanan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter’in cezaevi sürecine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya attı. Kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada yeni detaylar gündeme gelirken, iddialar tartışmaları da beraberinde getirdi.

KAZA DEĞİL CİNAYET ÇIKMIŞTI

İlk etapta talihsiz bir kaza olarak değerlendirilen olay, yapılan son adli incelemelerle farklı bir boyut kazandı. Güllü’nün fiziksel baskı veya itme sonucu camdan düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Bu gelişme sonrası dosya cinayet şüphesiyle yeniden ele alındı.

İTİRAFÇI OLMUŞTU

Soruşturmanın baş şüphelisi olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Nur Sultan Ulu’nun itirafçı olmasıyla birlikte “annesini kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olayın ardından adli süreç hız kazanırken, dosyada yer alan ifadeler dikkat çekti.

KARDEŞTEN ŞOK İDDİA: “SEVGİLİSİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR”

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız, ablası Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Nur Sultan Ulu’dan şikayetçi olurken, ifadesinde “Ablam annemi sevgilisi Kervan için öldürmüş olabilir” sözlerini kullandı. Bu açıklama dosyanın seyrini değiştiren iddialar arasında yer aldı.

Öte yandan Güllü’nün kardeşleri de devreye girerek Tuğberk, Tuğyan ve baba hakkında şikayetçi oldu. Yapılan başvuruda, Güllü’nün miras için planlı şekilde öldürüldüğü öne sürüldü.

DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Gazeteci Bircan Bali, yaptığı açıklamada Tuğyan Ülkem Gülter’in 4 kişilik bir koğuşta kaldığını, psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini ve yemek yemediğini iddia etti. Bali’nin en dikkat çeken iddiası ise, Tuğyan’ın kaldığı koğuşun yan tarafında son sesle Güllü şarkıları çalındığı yönünde oldu.

