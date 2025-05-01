Christina Aguilera 25 kilo verdi! Görenler tanıyamadı

Christina Aguilera, yeni bir fotoğraf çekiminde neredeyse tanınmaz halde görünerek uzun süredir onu takip eden hayranlarını şaşkına çevirdi.

44 yaşındaki şarkıcı, büyük bir kilo kaybı yaşadıktan sonra yeni görünümüyle Carcy dergisinin kapağında yer aldı. Aguilera’nın daha önce Ozempic kullandığına dair söylentiler gündeme gelmişti.

Fotoğraflardan birinde ünlü şarkıcı, incecik altın rengi mini bir elbise giyerek sandalyede bağdaş kurmuş şekilde poz verdi. Sarı saçları dağınık haldeydi ve göz makyajı ise dumanlı tonlardaydı.

Çekim çok sayıda övgü alsa da, birçok kişi ilk bakışta Christina Aguilera’yı tanımakta zorlandı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Neden her seferinde farklı bir yüzle karşımıza çıkıyor?” diye sordu. Bir başka hayran ise, “Nasıl Benjamin Button gibi gençleşiyor?” yorumunda bulundu.