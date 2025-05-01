MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Christina Aguilera 25 kilo verdi! Görenler tanıyamadı

Christina Aguilera zayıflamasıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının değişimine yorumlar gecikmedi. Son dönemde 25 kilo veren şarkıcının ilaç kullandığı da iddia edilmişti.

Christina Aguilera 25 kilo verdi! Görenler tanıyamadı
Kubra Akalın

Christina Aguilera, yeni bir fotoğraf çekiminde neredeyse tanınmaz halde görünerek uzun süredir onu takip eden hayranlarını şaşkına çevirdi.

44 yaşındaki şarkıcı, büyük bir kilo kaybı yaşadıktan sonra yeni görünümüyle Carcy dergisinin kapağında yer aldı. Aguilera’nın daha önce Ozempic kullandığına dair söylentiler gündeme gelmişti.

Ekran görüntüsü 2025-05-01 144302

Fotoğraflardan birinde ünlü şarkıcı, incecik altın rengi mini bir elbise giyerek sandalyede bağdaş kurmuş şekilde poz verdi. Sarı saçları dağınık haldeydi ve göz makyajı ise dumanlı tonlardaydı.

Çekim çok sayıda övgü alsa da, birçok kişi ilk bakışta Christina Aguilera’yı tanımakta zorlandı.

Ekran görüntüsü 2025-05-01 144315

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Neden her seferinde farklı bir yüzle karşımıza çıkıyor?” diye sordu. Bir başka hayran ise, “Nasıl Benjamin Button gibi gençleşiyor?” yorumunda bulundu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Can Borcu dizisi sezon finali yapıyor! Final tarihi belli olduCan Borcu dizisi sezon finali yapıyor! Final tarihi belli oldu
Aybüke’nin mutlu olması için...Aybüke’nin mutlu olması için...

Anahtar Kelimeler:
Christina Aguilera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'telef' tepkisi: En dehşet verici itiraflardan biri

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'telef' tepkisi: En dehşet verici itiraflardan biri

Kanal İstanbul için "Günü geldiğinde yapacağız" çıkışı

Kanal İstanbul için "Günü geldiğinde yapacağız" çıkışı

Fenomen dizinin başrolü duyurdu: Bitirme kararı verildi

Fenomen dizinin başrolü duyurdu: Bitirme kararı verildi

Engelli küçük çocuk doktor ve çalışanlar tarafından istismar

Engelli küçük çocuk doktor ve çalışanlar tarafından istismar

İki marketin fiyat rekabeti vatandaşa yaradı! 50 tane alan var

İki marketin fiyat rekabeti vatandaşa yaradı! 50 tane alan var

16,5 milyon TL'den fazla! Gelir kapısı oldu

16,5 milyon TL'den fazla! Gelir kapısı oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.