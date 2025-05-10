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Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy cezaevinden çıktı! İlk paylaşım geldi! 'Özgür bir günden merhaba'

Bodrum’da 13 yaşındaki D.S.B.’ye istismarda bulunduğu iddiasıyla 2 ayrı suçtan toplamda 10 yıl 1 ay hapse çarptırılan Ciciş Kardeşler’den Esra Ersoy 2022 yılında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Esra Ersoy cezaevinden çıktı ve ilk paylaşımını yaptı.

Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy cezaevinden çıktı! İlk paylaşım geldi! 'Özgür bir günden merhaba'
Öznur Yaslı İkier

Bodrum'da "Çocuğa cinsel istismar" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından toplam 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak yakalama kararı çıkarılan Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, 22 Mart 2022 tarihinde cezaevine gönderildi.

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O tarihten beri cezaevinde tutuklu bulunan Esra Ersoy'un serbest bırakıldığı öğrenildi. Esra Ersoy sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Ersoy; ''Marmara Kadın Kapalı Cezaevinden çıktım. Evimdeyim... Suçsuz yere ceza da yattım... Not: Ben yaşlı erkeklerden hoşlanıyorum. Ergenler benden uzak dursun aman aman! Hele anaları hiç bulaşmasınlar bana! Kimseye şantajla para vermem ben, vermedim de! Öyle kişilere para vereceğime cezaevinde ihtiyacı olan mahkumlara hep yardım ettim... Prensesler gibi de yattım...' ifadelerini kullandı.

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Ancak Esra Ersoy bu paylaşımı kısa sürede sildi. Ünlü isim aynı fotoğrafını Intagram hesabının hikayeler kısmından paylaşarak ' "Özgür bir günden merhaba" notunu düştü ve "Biz Yıkılmayız" şarkısı ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Ersoy
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