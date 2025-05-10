Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy cezaevinden çıktı! İlk paylaşım geldi! 'Özgür bir günden merhaba'

Bodrum'da "Çocuğa cinsel istismar" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından toplam 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak yakalama kararı çıkarılan Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, 22 Mart 2022 tarihinde cezaevine gönderildi.

O tarihten beri cezaevinde tutuklu bulunan Esra Ersoy'un serbest bırakıldığı öğrenildi. Esra Ersoy sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ersoy; ''Marmara Kadın Kapalı Cezaevinden çıktım. Evimdeyim... Suçsuz yere ceza da yattım... Not: Ben yaşlı erkeklerden hoşlanıyorum. Ergenler benden uzak dursun aman aman! Hele anaları hiç bulaşmasınlar bana! Kimseye şantajla para vermem ben, vermedim de! Öyle kişilere para vereceğime cezaevinde ihtiyacı olan mahkumlara hep yardım ettim... Prensesler gibi de yattım...' ifadelerini kullandı.

Ancak Esra Ersoy bu paylaşımı kısa sürede sildi. Ünlü isim aynı fotoğrafını Intagram hesabının hikayeler kısmından paylaşarak ' "Özgür bir günden merhaba" notunu düştü ve "Biz Yıkılmayız" şarkısı ekledi.