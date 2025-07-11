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Çift Kişilik Oda neden yok? Devrim Özkan'dan ilginç paylaşımı... Dizinin sonunu mu paylaştı

Reyting listelerinde zirvede yer almasına rağmen zarar ettiği gerekçesiyle final kararı alınan Çift Kişilik Oda dizisinin yeni bölümü yayınlanmadı. Finali beklenen dizide başrol oyuncusu Devrim Özkan'ın yaptığı sürpriz paylaşım gündem oldu.

Çift Kişilik Oda neden yok? Devrim Özkan'dan ilginç paylaşımı... Dizinin sonunu mu paylaştı
Kubra Akalın

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan'ın paylaştığı Çift Kişilik Oda dizisi için final kararı alındı.

Dizinin 8. bölümde bitirilmesi beklenen dizinin son bölümü de yayınlanmadı. Çift Kişilik Oda dizisinin yeni bölümü yayın akışından çıkartılmıştı.

Seyirci Çift Kişilik Oda "Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?", "Çift Kişilik Oda var mı, neden yok?" sorularına yanıt ararken başrol oyuncusundan ilginç bir paylaşım geldi.

Çift Kişilik Oda neden yok? Devrim Özkan dan ilginç paylaşımı... Dizinin sonunu mu paylaştı 1

Senaryodan bir kesit paylaşan Devrim Özkan, “Acaba spoiler mı?” dedirtti.

O paylaşıma sosyal medyada seyirciden pek çok yorum geldi. Sosyal medyada "inşallah mutlu sondur", "Zaman atlaması mı oluyor?"," Now yazıklar olsun üzdün bizi", "Mutlu son olsun" yorumları yapıldı.

Çift Kişilik Oda neden yok? Devrim Özkan dan ilginç paylaşımı... Dizinin sonunu mu paylaştı 2

ÇİFT KİŞİLİK ODA NEDEN BİTTİ?

Çift Kişilik Oda dizisi reyting sıralamasında gün birincisi olsa da istenen süreklilik sağlanamadı. "Çift Kişilik Oda" her yeni bölüm yayınında zarar ettiği için ekranlara veda ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
devrim özkan
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