Çift Kişilik Oda neden yok? Devrim Özkan'dan ilginç paylaşımı... Dizinin sonunu mu paylaştı

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan'ın paylaştığı Çift Kişilik Oda dizisi için final kararı alındı.

Dizinin 8. bölümde bitirilmesi beklenen dizinin son bölümü de yayınlanmadı. Çift Kişilik Oda dizisinin yeni bölümü yayın akışından çıkartılmıştı.

Seyirci Çift Kişilik Oda "Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?", "Çift Kişilik Oda var mı, neden yok?" sorularına yanıt ararken başrol oyuncusundan ilginç bir paylaşım geldi.

Senaryodan bir kesit paylaşan Devrim Özkan, “Acaba spoiler mı?” dedirtti.

O paylaşıma sosyal medyada seyirciden pek çok yorum geldi. Sosyal medyada "inşallah mutlu sondur", "Zaman atlaması mı oluyor?"," Now yazıklar olsun üzdün bizi", "Mutlu son olsun" yorumları yapıldı.

ÇİFT KİŞİLİK ODA NEDEN BİTTİ?

Çift Kişilik Oda dizisi reyting sıralamasında gün birincisi olsa da istenen süreklilik sağlanamadı. "Çift Kişilik Oda" her yeni bölüm yayınında zarar ettiği için ekranlara veda ediyor.