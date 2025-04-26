Cinsiyet değiştiren fenomen Mika Raun Orkun Işıtmak'a konuk oldu! Değişim sürecini açık açık anlattı! Estetiklerini sıraladı

Cinsiyet değiştirdikten sonra özel hayatıyla ve açıklamalarıyla gündeme gelen fenomen Mika Raun yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka biri oldu.

Tayland'a gidip cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ve geçiş sürecini tamamlayan ünlü isim şimdi de Orkun Işıtmak'ın YouTube programına konuk oldu.

Özel hayatı ve cinsiyet geçiş sürecine dair merak edilenleri anlatan Mika Raun yalan makinesine bağlandı ama hep doğruları konuştu. Orkun Işıtmak ünlü isme; ''Değişim sürecini anlatır mısın? Ameliyat süreci ne zaman?'' diye sordu.

Mika Raun ise bu soruya; ''Bazı olaylar vardır anlatılmaz yaşanır. Bence o olaylardan biri. Ne kadar anlatırsam anlatayım kimse o duyguyu ve ne yaşadığımı anlamayacak.

''SEN KADIN OLMALISIN''

18 yaşında burun doktoruma gitmiştim. Orada doktor fark etmiş. Benden hormon testi istediler. Bir süre sonra doktor beni aradı ve sen kadın olmalısın dedi. Doktorun söylediği doğruydu. Artık çünkü giyiniş olarak pantolondan eteğe geçmiştim. Çok daha kadınlık tarafına yakın şeyleri yapmaya başlamıştım. Ben ilk karşı çıktım. Ailemle konuştum. Babam dedik ki yapmalı.

Annem babam çok küçükken hormon testlerimden biliyorlarmış. Ben 9 ay boyunca anne karnında ultrasonda hep kız çıkmışım. Sonra sürprizine erkek doğmuşum. Annem de yeterli teknoloji yoktur sağlıklı olamaz diye istemedi. Sonra araştırma süreci. Doktorumun Amerika'dan tanıdığı bir kız vardı bu süreci tamamlamış. O kızı gördükten sonra ikna oldum. Onu gördükten sonra başlamak zorundayım dedim. Öyle insanların düşündüğü gibi bir şey değil.'' diyerek yanıt verdi.

'GÖRÜŞÜNDEN MEMNUN MUSUN?'

Işıtmak daha sonra Mika Raun'a; ''Şu anki görüşünden tamamen memnun musun?'' diye bir soru daha yöneltti.

Mika Raun; ''Güzellik algısı sürekli değişiyor. Ben kendimi durdurdum. Böyle kalmaya devam edeceğim. Ama durduramayacaktım. Kafamı kırdırmaya gittim. Doktor izin vermedi. Batu izin vermedi. Annem babam kızdılar. Ben vücuduma hiçbir şekilde dokundurtmadım.' yanıtı verdi.

Orkun Işıtmak aldığı yanıt karşısında şaşırdı ve 'Nasıl yani? Vücuduma dokundurtmadım hiç...' diye bir soru daha sordu. Mika Raun; ''Normal ameliyatım ve göğsüm dışında hiç vücut şekillendirme, popo, bacak değiştirme falan yok.'' dedi.