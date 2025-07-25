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Cinsiyet değiştiren Mika Raun'un sevgilisi Bodrum'u karıştırdı! Eğlence mekanında yumruk yumruğa kavga... Hastanelik etti

Son dönemlerin dikkat çeken fenomenlerinden biri olan Mika Can Raun pek çok estetik yaptırıp daha sonra da cinsiyet değiştirmişti. Değişimiyle adından sıkça söz ettiren Mika Can sezonu Bodrum'da açtı. Ünlü fenomenin sevgilisi eğlence mekanında kavga çıkarttığı iddia edildi.

Cinsiyet değiştiren Mika Raun'un sevgilisi Bodrum'u karıştırdı! Eğlence mekanında yumruk yumruğa kavga... Hastanelik etti
Öznur Yaslı İkier

Cinsiyet değiştirip bir dizi estetik ameliyat olan fenomen Mika Can Raun son dönemde değişimiyle gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim tatil için soluğu Bodrum'da aldı.

Eğlenmek için sevgilisiyle bir mekana giden Mika Raun o gece DJ kabininin başına geçti.

Cinsiyet değiştiren Mika Raun un sevgilisi Bodrum u karıştırdı! Eğlence mekanında yumruk yumruğa kavga... Hastanelik etti 1

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk şarkıdan sonra Batu Can, sevgilisini anonscudan kıskanınca arbede yaşandı. Batu Can, anonscunun yanına giderek, yumruk attı. Yere düşen anonscu hastaneye kaldırıldı.

Cinsiyet değiştiren Mika Raun un sevgilisi Bodrum u karıştırdı! Eğlence mekanında yumruk yumruğa kavga... Hastanelik etti 2

SnobMagazin'de yer alan habere göre; kısa süreli hafıza kaybı yaşayan anonscu, iki gün hastanede tedavi gördü.

Cinsiyet değiştiren Mika Raun un sevgilisi Bodrum u karıştırdı! Eğlence mekanında yumruk yumruğa kavga... Hastanelik etti 3

Anonscunun ailesinin de Batu Can'dan şikayetçi olacağı öğrenildi. Anoncu kendisine yeni geldiği için kendisine yumruk atan Batu Can'dan şikayetçi olacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mika Raun
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