Cinsiyet değiştiren Mika Raun'un sevgilisi Bodrum'u karıştırdı! Eğlence mekanında yumruk yumruğa kavga... Hastanelik etti

Cinsiyet değiştirip bir dizi estetik ameliyat olan fenomen Mika Can Raun son dönemde değişimiyle gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim tatil için soluğu Bodrum'da aldı.

Eğlenmek için sevgilisiyle bir mekana giden Mika Raun o gece DJ kabininin başına geçti.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk şarkıdan sonra Batu Can, sevgilisini anonscudan kıskanınca arbede yaşandı. Batu Can, anonscunun yanına giderek, yumruk attı. Yere düşen anonscu hastaneye kaldırıldı.

SnobMagazin'de yer alan habere göre; kısa süreli hafıza kaybı yaşayan anonscu, iki gün hastanede tedavi gördü.

Anonscunun ailesinin de Batu Can'dan şikayetçi olacağı öğrenildi. Anoncu kendisine yeni geldiği için kendisine yumruk atan Batu Can'dan şikayetçi olacağı öğrenildi.